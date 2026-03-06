Як привітати жінок 8 березня і не осоромитися: правильні варіанти українською

Розбираємось, яких формулювань краще уникати

Напередодні жіночого свята, яке традиційно відзначають 8 березня, багато хто задається питанням: як правильно написати його назву українською. Можна зустріти безліч варіантів написання, але далеко не всі з них коректні.

Що потрібно знати:

Якщо назва починається з числа, наступне слово пишеться з великої літери

Офіційна назва дати — "Міжнародний жіночий день"

Краще вітати не з датою, а із самим святом

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як не припуститися помилки у написанні назви свята, щоб привітання було написано грамотно. На сайті Ukrainian Language детально пояснили, які конструкції не варто використовувати.

У вітальних листах, які можна знайти в мережі, є наступні варіанти:

"З днем 8 березня",

"З Днем 8 березня",

"День 8 березня"

"День 8 Березня",

"День восьмого березня",

"День Восьмого березня".

Поширена конструкція "8 березня" вважається не дуже коректною. Річ у тому, що число місяця вже позначає конкретний день, тому вираз фактично дублює сенс — виходить тавтологія, подібна до поєднань на кшталт "березень-місяць" або "річка Дніпро". У назвах свят, де використовується слово День, дата зазвичай не вказується. Наприклад: День Перемоги, День юриста, День народження.

Якщо назва свята починається з числа, діє правило правопису: наступне слово пишеться з великої літери. Тому правильно писати "8 Березня".

Також можливі інші варіанти:

8 Березня — найпоширеніша форма;

— найпоширеніша форма; Восьме березня — якщо дата написана словами (з великої літери лише перше слово);

— якщо дата написана словами (з великої літери лише перше слово); Свято 8 березня— у цьому випадку велика літера також тільки у першого слова.

Таким чином, у привітаннях краще використовувати формулювання на кшталт:

"Вітаю з 8 Березня!" або "Зі святом 8 Березня!" саме такі варіанти відповідають нормам правопису.

Водночас є більш офіційна назва свята – "Міжнародний жіночий день". У цьому випадку назву слід писати з великої літери, оскільки ця офіційна назва знаменної дати.

Приклади:

Сьогодні — Міжнародний жіночий день

Важливо додати, що коректніше вітати не з датою, а із самим святом. Тому точнішими вважаються формулювання:

Вітаю з Міжнародним жіночим днем

Вітаю з Днем боротьби за права жінок

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 7 українських слів, які ніколи не викажуть росіяни.