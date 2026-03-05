Укр

Не каждый украинец справится: проверьте, как хорошо вы знаете украинский

Вадим Михальченко
Читати українською
Новость обновлена 05 марта 2026, 22:04
Тест на знание украинского языка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Переведите эти слова и проверьте уровень вашего украинского

Некоторым украинцам, даже хорошо знающим родной язык, трудно дается перевод отдельных русских слов. Однако это не значит, что в украинском языке нет для них соответствий.

Если же перевод таких "трудных" слов не станет проблемой, уровень вашего украинского впечатляющий. Об этом рассказала филолог Алина Острожская в ТикТок.

Что нужно знать:

  • Филолог назвала пять русских слов, которые трудно перевести на украинский
  • Для каждого слова есть свои соответствия
  • Прекрасная возможность проверить свои знания

Какие слова трудно перевести на украинский

Языковед выбрала пять русских слов, которые трудно перевести на украинский. В частности, это слова: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный". В то же время, она предложила несколько украинских соответствий для каждого из них. Речь идет о таких как

"Вызывающий" — переводится как:

  • зухвалий,
  • нахабний,
  • безсоромний.

"Ущерб":

  • збиток;
  • шкода;
  • невигода.

"Мнимый":

  • уявний;
  • удаваний;
  • позірний.

"Баловать":

  • розпещувати;
  • панькати;
  • пестити.

"Внушительный":

  • значний;
  • авторитетний;
  • який вражає. .
