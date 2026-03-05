Не каждый украинец справится: проверьте, как хорошо вы знаете украинский

Переведите эти слова и проверьте уровень вашего украинского

Некоторым украинцам, даже хорошо знающим родной язык, трудно дается перевод отдельных русских слов. Однако это не значит, что в украинском языке нет для них соответствий.

Если же перевод таких "трудных" слов не станет проблемой, уровень вашего украинского впечатляющий. Об этом рассказала филолог Алина Острожская в ТикТок.

Что нужно знать:

Филолог назвала пять русских слов, которые трудно перевести на украинский

Для каждого слова есть свои соответствия

Прекрасная возможность проверить свои знания

Какие слова трудно перевести на украинский

Языковед выбрала пять русских слов, которые трудно перевести на украинский. В частности, это слова: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный". В то же время, она предложила несколько украинских соответствий для каждого из них. Речь идет о таких как

"Вызывающий" — переводится как:

зухвалий,

нахабний,

безсоромний.

"Ущерб":

збиток;

шкода;

невигода.

"Мнимый":

уявний;

удаваний;

позірний.

"Баловать":

розпещувати;

панькати;

пестити.

"Внушительный":

значний;

авторитетний;

який вражає. .

