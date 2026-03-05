Не каждый украинец справится: проверьте, как хорошо вы знаете украинский
Переведите эти слова и проверьте уровень вашего украинского
Некоторым украинцам, даже хорошо знающим родной язык, трудно дается перевод отдельных русских слов. Однако это не значит, что в украинском языке нет для них соответствий.
Если же перевод таких "трудных" слов не станет проблемой, уровень вашего украинского впечатляющий. Об этом рассказала филолог Алина Острожская в ТикТок.
Что нужно знать:
- Филолог назвала пять русских слов, которые трудно перевести на украинский
- Для каждого слова есть свои соответствия
- Прекрасная возможность проверить свои знания
Какие слова трудно перевести на украинский
Языковед выбрала пять русских слов, которые трудно перевести на украинский. В частности, это слова: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный". В то же время, она предложила несколько украинских соответствий для каждого из них. Речь идет о таких как
"Вызывающий" — переводится как:
- зухвалий,
- нахабний,
- безсоромний.
"Ущерб":
- збиток;
- шкода;
- невигода.
"Мнимый":
- уявний;
- удаваний;
- позірний.
"Баловать":
- розпещувати;
- панькати;
- пестити.
"Внушительный":
- значний;
- авторитетний;
- який вражає. .
