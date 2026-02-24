Не только "паляниця": еще 7 украинских слов, которые никогда не выговорят россияне
-
-
Россияне не могут выговаривать правильно большое количество слов
В украинском языке есть слова, которые становятся настоящим испытанием для россиян из-за особенностей фонетики. Трудности вызывают некоторые звуки и сочетания, которые в русском отсутствуют или произносятся иначе.
Что нужно знать:
- Мягкие окончания -ця и -ниця непривычны для русского произношения
- Сложные сочетания согласных "зл", "ц", "дз" вызывают ошибки
- Среди сложных слов: "полуниця", "нісенітниця" и другие
Из-за системных различий между языками: фонетики, сочетаний звуков и диалектных особенностей, россияне не могут выговаривать правильно большое количество слов, которые есть в украинском языке и которые для украинцев являются простыми для произношения.
К примеру, в украинском есть много слов с мягкими окончаниями "-ця" и "-ниця" ("киця", полуниця"). В русском языке мягкость согласных в таких позициях не характерна.
"Зл", "ц", "дз" — такие стечения согласных встречаются часто в украинских словах (Укрзалізниця — сочетание "зл" + "ц" + "і" даёт сразу несколько потенциальных ошибок). В русском такие стечения менее привычны, поэтому они либо упрощаются, либо искажаются.
Топ слов, которые не могут правильно произнести россияне:
- "Кропивницький" — требует точного произношения украинской "и" и мягкого "ц".
- "Молодиця" — требует правильного "и" и мягкого окончания.
- "Світлиця" — аналогично слову "паляниця, демонстрирует разницу между украинской "і" и российской "ы".
- "Укрзалізниця" — одно из самых сложных слов после "паляницы": сочетание "з", "л", "і" и "ц" вызывает трудности у русскоязычных.
- "Полуниця" — часто путают с "паляницей", но критично правильно произносить звук "ц".
- "Нісенітниця" — много украинских "і", которые в русском обычно заменяются на "и" или "е".
- "Філіжанка" — проверка знания западноукраинского диалектизма и правильного произношения звука "ж".
