Не только "паляниця": еще 7 украинских слов, которые никогда не выговорят россияне

Россияне не могут выговаривать правильно большое количество слов

В украинском языке есть слова, которые становятся настоящим испытанием для россиян из-за особенностей фонетики. Трудности вызывают некоторые звуки и сочетания, которые в русском отсутствуют или произносятся иначе.

Что нужно знать:

Мягкие окончания -ця и -ниця непривычны для русского произношения

Сложные сочетания согласных "зл", "ц", "дз" вызывают ошибки

Среди сложных слов: "полуниця", "нісенітниця" и другие

Из-за системных различий между языками: фонетики, сочетаний звуков и диалектных особенностей, россияне не могут выговаривать правильно большое количество слов, которые есть в украинском языке и которые для украинцев являются простыми для произношения.

К примеру, в украинском есть много слов с мягкими окончаниями "-ця" и "-ниця" ("киця", полуниця"). В русском языке мягкость согласных в таких позициях не характерна.

"Зл", "ц", "дз" — такие стечения согласных встречаются часто в украинских словах (Укрзалізниця — сочетание "зл" + "ц" + "і" даёт сразу несколько потенциальных ошибок). В русском такие стечения менее привычны, поэтому они либо упрощаются, либо искажаются.

Топ слов, которые не могут правильно произнести россияне:

"Кропивницький" — требует точного произношения украинской "и" и мягкого "ц".

— требует точного произношения украинской "и" и мягкого "ц". "Молодиця" — требует правильного "и" и мягкого окончания.

— требует правильного "и" и мягкого окончания. "Світлиця" — аналогично слову "паляниця, демонстрирует разницу между украинской "і" и российской "ы".

— аналогично слову "паляниця, демонстрирует разницу между украинской "і" и российской "ы". "Укрзалізниця" — одно из самых сложных слов после "паляницы": сочетание "з", "л", "і" и "ц" вызывает трудности у русскоязычных.

— одно из самых сложных слов после "паляницы": сочетание "з", "л", "і" и "ц" вызывает трудности у русскоязычных. "Полуниця" — часто путают с "паляницей", но критично правильно произносить звук "ц".

— часто путают с "паляницей", но критично правильно произносить звук "ц". "Нісенітниця" — много украинских "і", которые в русском обычно заменяются на "и" или "е".

— много украинских "і", которые в русском обычно заменяются на "и" или "е". "Філіжанка" — проверка знания западноукраинского диалектизма и правильного произношения звука "ж".

