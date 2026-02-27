Вспомните этот привкус шампуня. Какие напитки были фаворитом украинских детей в 90-е (фото)

Тогда украинцы только начинали знакомиться с западными продуктами

В конце нулевых лет в Украине стали популярны порошковые напитки, которые нужно было развести водой. Производители утверждали, что в результате можно было получить вкусный напиток, но на самом деле он пах очень "химозно".

Одним из самых популярных был Yupi. Также был напиток Invite+, пишет ТСН. Слоган из рекламы этого напитка до сих пор помнят многие украинцы — "Просто добавь воды".

Yupi с 90-х годов

Yupi и Invite+ продавались в порционных пакетиках. Порошок из них нужно было высыпать в стакан и залить водой. В результате получался слишком сладкий напиток. Он имел разные вкусы и цвета.

Однако те, кто хоть раз пробовал эти напитки, запомнил навсегда их перенасыщенный ароматизаторами вкус. Напитки позиционировались как натуральный "сок", но по вкусу и запаху напоминали скорее шампунь. Однако для детей 90-х, вскоре после развала СССР и появления первых западных продуктов, Yupi казался настоящим чудом.

