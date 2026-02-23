И тренажер, и карусель. Откуда взялись легендарные "тарелки для похудения" в СССР и какие они сейчас (фото)

Это устройство до сих пор можно найти в кладовых некоторых семей

У многих украинцев до сих пор сохранился советский тренажер "Диск здоровья" (или "Грация"). В Советском Союзе люди в основном мало беспокоились о своем здоровье и фигуре, но эти "тарелки" были у многих.

Этот культовый советский тренажер появился в 1950-60-е годы, но массовое производство началось в конце 1970-х годов. "Диск здоровья" делали из тяжелого металла. Он настолько крепок, что до сих пор есть у многих украинцев. Более того, "Диск здоровья" советского производства можно купить и сейчас. Цены стартуют от 500 гривен.

Диск "Грация"

Сколько сейчас стоит советский тренажер

Некоторые выглядят совершенно новыми

"Диск здоровья" — это две металлические "тарелки", между которыми встроен шарикоподшипниковый механизм, обеспечивающий вращение. Он был предназначен для борьбы с лишним весом и развития гибкости позвоночника.

Диск здоровья советского производства

Кроме прямого назначения "Диск здоровья" в советские времена часто использовали в качестве подставки под вазу, торт, радиоприемник. А еще он служил каруселью для детей – малыши обожали вертеться на этом тренажере.

Сейчас подобные тренажеры тоже есть в продаже. Однако выглядят они иначе, и уже не пользуются такой популярностью, ведь сейчас есть тренажеры на любой вкус.

Современный аналог Диска здоровья

