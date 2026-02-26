Посреди марта Украину ждет морозный "сюрприз" из Арктики: синоптик дал прогноз погоды на месяц

Страну ждут весенние перепады погоды

В марте 2026 года погода в Украине будет в основном спокойной и комфортной. Температура будет выше нормы, но в некоторых областях в середине месяца ожидаются морозы до -13.

Что нужно знать:

В начале месяца будет тепло, снег тает, возможны дождь, мокрый снег и туман

С 9 по 13 марта ожидается похолодание, а после 19 марта — постепенное потепление, особенно на западе и юге

Март будет близким к климатической норме, возможны местные паводки из-за снега и льда

Об этом "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в первых числах марта температура воздуха булет выше нормы. Возможны редкие осадки в виде дождя или мокрого снега, снег постепенно будет таять, местами появится туман.

С 9 по 13 марта ожидается похолодание, особенно на севере и востоке страны. Ночью будут небольшие или умеренные морозы — местами до -10…-13 °C, днем около 0 °C. Но солнце уже будет ощущаться, как весна.

Температура в Харькове 10 марта опустится до -9. Скриншот: Ventusky

Температура в Харькове 10 марта опустится до -13. Скриншот: Ventusky

В период до 17-19 марта в Украине ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет постепенно расти, особенно на западе и юге страны. Вместе с потеплением увеличатся осадки — дожди, иногда с мокрым снегом.

В третьей декаде марта под влиянием юго-западных и западных ветров начнётся постепенное повышение температуры воздуха до устойчивых показателей выше 0 °С. Теплее всего будет на крайнем западе и юге нашей страны.

В целом март будет примерно обычным по погоде. Стихийных бедствий не ожидается. Но из-за снежной и влажной зимы в некоторых местах может быть половодье. Кибальчич говорит, что количество осадков и средняя температура будут близки к обычным многолетним значениям. На западе и юге немного теплее нормы — на 1–2 °C.

Погода в Украине

Добавим, что в среднем средняя температура воздуха по Украине в марте обычно составляет примерно от 0 до +8 °C, в зависимости от региона: на севере и в центре близко к нулю, а на юге и в Карпатах немного теплее. Например, в некоторых частях страны средние дневные температуры в марте находятся около +5 °C, а ночные могут опускаться ниже нуля °C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики назвали даты, когда в Украину придет весеннее тепло.