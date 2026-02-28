Киев прогреется до +12, но вскоре ударит мороз: когда будет резкий температурный скачок

Столицу ждет контрастная погода в начале марта

Киев в конце февраля и начале марта ждут существенные температурные колебания. Синоптики прогнозируют сначала потепление, как в апреле, но затем температура резко упадет до -9 градусов.

Когда столица Украины прогреется и замерзнет, спрогнозировали в "Sinoptik". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

В субботу, 28 февраля, прогнозируют -4 °С ночью и до +3 °С днем. Уже в воскресенье, 1 марта, воздух прогреется до +8 С°, а 2 марта — до +6 С°.

В течение 3 и 4 марта температура будет колебаться в пределах +4…+6 °С днем. В среду в обед ожидается мелкий дождь. В четверг, 5 марта, ожидается до +8 С°, а в пятницу, 6 марта, — до +9 С°. Ощутимое потепление прогнозируют на 7 и 8 марта, когда столбики термометров поднимутся до +12 С°. В течение всего этого периода не будет ночных морозов.

Впрочем, уже в понедельник, 9 марта, синоптики предупреждают о резком похолодании: температура снизится до -9 °С ночью и до -2 °С днем. Такой контраст может повлиять на дорожную ситуацию, поэтому киевлянам советуют следить за прогнозами и учитывать погодные изменения при планировании дел.

Погода в столице на 10 дней. Фото: Sinoptik

