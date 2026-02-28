Харьков неожиданно накроют сильные морозы: когда городу снова надевать зимние куртки

Март подготовил горожанам неприятный сюрприз

В Харькове в ближайшие дни ожидается резкое и существенное похолодание. После относительно умеренной температуры город накроет волна сильных морозов.

По предварительным прогнозам синоптического ресурса "Погода 33", температура будет значительно ниже климатической нормы для этого периода. Подробнее о погоде написал "Телеграф".

В начале марта температура еще будет колебаться вблизи нуля. Но ощутимых "качелей" не предвидится. Иногда воздух может охладиться до -4 градусов ночью.

На протяжении 5 и 6 марта прогнозируется более теплая погода, ведь днем показатели на термометрах подскочат до +2 градусов. Вместе с тем возможны осадки.

Однако уже в конце первой недели синоптики прогнозируют стремительное понижение температуры до -10…-15 градусов в ночные часы. Днем столбики термометров также не будут подниматься выше -8…-11.

Погода в Харькове на неделю. Фото: Погода 33

