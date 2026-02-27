Более 200 лет с именем российского императора? Почему Павлоград до сих пор не переименовали

Новое название город получил еще в 1784 году

Украинский город Павлоград до сих пор носит имя российского императора Павла I. Вопрос переименования поднимался не раз, но этого так и не произошло.

"Телеграф" расскажет об истории города, а также почему он носит именно такое название. Заметим, что Павлоград находится в Днепропетровской области и считается центром угольного бассейна Западный Донбасс.

Официально переименовали Павлоград в 1784 году. Тогда Екатерина II издала указ о присвоении городу имени наследника российского престола Павла Петровича. Хотя в 1779 году Павлоград был основан как слобода Луганск.

Павлоград. Фото: открытый источник

Интересно, что город находится недалеко от Днепра, который несколько лет носил имя российской императрицы и назывался Екатеринослав. Известно, что первым каменным зданием в Павлограде был белый с зелеными куполами величественный Свято-Вознесенский собор. Его построили в центре города на Соборной площади в 1845 году на пожертвования жителей. Колокольный звон собора разносился аж на 30 км.

Свято-Вознесенский собор (1845 г.), Павлоград

Павел I

Почему Павлоград до сих пор не переименовали

В течение не одного века город носит имя российского императора. Его не переименовывали в советское время, когда упоминания о царской эпохе пытались стереть, ни во времена Независимости Украины.

Однако в 2024 году комитет Рады выносил предложение переименовать Павлоград в Матвеев, однако решение так и не было принято. Последнее голосование в октябре 2024 не поддержали депутаты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хотели декоммунизировать Кропивницкий и что означает нынешнее название.