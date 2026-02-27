Налоги одни из самых высоких в Европе: украинка рассказала о трудностях в Испании (видео)

Хотя Испания красива и теплая, она имеет ряд нюансов, о которых следует знать

Украинка, переехавшая из Швейцарии в Испанию, поделилась своим опытом жизни в новой стране. По ее словам, не все аспекты оказались такими комфортными, как она ожидала, а один из них может серьезно удивить новоприбывших.

Одним из главных минусов она в своем видео на странице ТикТок назвала налоговую систему страны, которая, по ее мнению, является одной из самых сложных и дорогих в Европе.

По его словам, даже если человек не работает официально, но получает какие-либо доходы, нужно обязательно подавать налоговую декларацию, уплачивать соответствующие взносы и часто пользоваться услугами профессионального бухгалтера. Без должного знания законодательства легко допустить ошибку, за которую предусмотрены серьезные штрафы.

"Все запутано и легко совершить ошибку, за которую потом заплатишь штраф", — рассказывает украинка.

