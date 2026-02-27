Эта улица старого Киева долго носила сакральное название: где она находится и как называется сегодня

Узкая улица на склоне горы, несколько старых деревянных домов, тишина и тысяча лет истории под ногами.

Олеговская улица простирается по живописному склону горы Щекавицы в Шевченковском районе столицы, соединяя Нижний Вал с Лукьяновской улицей. Здесь, на границе между шумным Подолом и тихими холмами, прошлое и настоящее существуют удивительно естественно — бок о бок.

"Телеграф" расскажет об этом подробнее.

От Погребальной до Олеговской: как улица получила новое имя

Еще в XVIII веке этот путь имел куда более пасмурное название — Погребальная улица. И не без причины: дорога вела прямо к одному из первых киевских кладбищ — Щекавицкого, которое служило местом захоронения для жителей окрестных кварталов.

Однако в 1869 году улица получила новое, значительно более торжественное имя — в честь князя Олега Вещего, легендарного правителя Киевской Руси. Народные предания давно связывают с горой Щекавицей могилу этого князя. Именно здесь, по преданию, якобы и покоится великий Олег — тот самый, что согласно летописи, прибил щит на ворота Царьграда. С этого момента местность киевляне нередко называют просто и тепло — Олеговка.

Сенсация 1980 года: храм, который никто не искал

Если бы не случай, мир мог так и не узнать про одну из самых интересных археологических находок на этой улице. В 1980 году на усадьбе № 41 во время земляных работ археологи наткнулись на каменные останки древнего храма XII века – эпохи домонгольского Киева. Это открытие стало весомым свидетельством: Щекавица еще во времена Киевской Руси была не только обитаемой, но и имела сакральное значение для древнего города.

Здесь молились, здесь хоронили, здесь жили. Находка вписала Олеговскую улицу в научные карты киевской археологии навсегда.

Фундаменты церкви ХІІ ст. и современная церковь рядом

Старый Киев, которого не коснулось время

Сегодня начало Олеговской сохраняет неповторимый дух старого Подола. Несколько старинных деревянных домов, уцелевших сквозь все годы и потрясения, напоминают о том, каким был этот уголок города еще в начале XX века.

Деревянный дом на Олеговской

Узкая дорога, густые кроны старых деревьев, тишина, контрастирующая с суетой соседних улиц, — и наконец открытый вид на склоны Щекавицы. Здесь действительно чувствуется, что время где-то замедлилось.

Олеговская – это не просто транспортная артерия между двумя улицами. Это живая страница киевской истории, где каждое название, каждый камень и каждый подъем на холм рассказывают о городе более тысячи лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему самая крутая улица Киева сменила немало имен.