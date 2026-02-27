"Земля кагана" или "синие воды": откуда взялось название Кагарлыка и почему ученые до сих пор спорят

Кагарлык звучит как обычная украинская топонимика — но за этим названием скрывается степная тайна

Кагарлык — тихий провинциальный город в 80 километрах от Киева, раскинувшийся над рекой Мокрый Кагарлык между Днепром, Стугной и Россией. Здесь живет более 13 тысяч человек, работает кондитерская фабрика "Лагода" и сохранился старинный парк времен дворянских поместий.

Но немногие жители задумываются над тем, что само название города — это криптограмма из глубины тысячелетий, которая до сих пор не расшифрована окончательно. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Все начиналось с тюрок

Все серьезные исследователи сходятся в одном: "Кагарлык" — древний тюркский топоним. Его корни уходят в те времена, когда эта земля была буквально пограничной — между оседлой Русью и безграничной степью, где кочевали печенеги, торки, берендеи и черные клобуки.

Именно берендеи – тюркские союзники киевских князей – вероятнее всего основали здесь поселения, охраняя южные рубежи государства. Для таких народов характерен суффикс "-лык", означающий "место", "принадлежность", "территория". Он до сих пор живет в названии города.

Три главные версии

Первая: город "благородных" печенегов. Одна из самых интересных гипотез связывает Кагарлык со столицей Пачинакии — государства печенегов, которое называлось "Кангарлык". Группировку "кангар" выделяли среди других орд и переводили как "благородные". "Кангарлык" — то есть "земля благородных" — со временем потерял звук "н" и превратился в современный "Кагарлык". Тюркский этноним со значением благородства стал географическим названием.

Вторая: земля кагана. Еще одна популярная версия выводит название от слова "каганлык" — "каганова земля", то есть территория, принадлежащая правителю тюркских племен. Если эти места какое-то время находились под контролем тюркской знати, название вполне логично. Эволюция произношения — "каганлык" → "Кагарлык" — с изменением гласных и упрощением согласных выглядит вполне правдоподобно.

Кагарлык, панорама город

Третья: "синие воды". Менее известная, но поэтическая версия предлагает связать название с османским словом "кагар" — "зеленеть, становиться синим". Тогда "Кагарлык" означал бы "место синеватых, голубых вод" — своеобразный тюркский аналог славянских названий типа "Синюха" или "Синие Воды". Учитывая, что город стоит на реке, версия имеет определенную логику.

Есть и более экзотическое объяснение: якобы в татарское время здесь стояла стоянка отряда, а название возникло из слова "ярлык" (ханская грамота) и имени "Кага". Но никаких письменных доказательств этому не найдено.

Городец, Эрлык, Кагарлык

Интересно, что само название "Кагарлык" появилось в документах только в 1590 году — когда польский король Сигизмунд III Ваза передал эти земли волынскому воеводе Янушу Острожскому. Но поселение здесь было гораздо раньше.

Впервые он упоминается в 1142 году под названием "Городец" — укрепленный пункт с деревянной крепостью. Рядом существовало тюркское стойбище "Хандибы". Позднее поселение фигурирует как "Эрлик" — и это уж очень похоже на "Кагарлык". После монгольского нашествия город пришел в упадок, а возродился уже в составе Великого княжества Литовского в XIV веке.

Кагарлык на старом фото

В начале XVII века Кагарлык уже был центром староства с крепостью, а в XIX веке превратился в оживленный ярмарочный городок с развитой промышленностью.

Название как память

Сегодня в местном историко-краеведческом музее хранятся десятки тысяч экспонатов – от археологических находок до материалов об участии горожан в Революции Достоинства и нынешней войне. Старинный достопримечательный парк, заложенный еще во времена имений Трощинских и Чертковых, остается главным символом города.

Название "Кагарлык" — какая бы версия ее происхождения не оказалась правдивой — давно перестала быть просто тюркским топонимом. Это код многослойной истории, где переплелись Киевская Русь, степные кочевники, казаки, литовцы, поляки и современная Украина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе с "неудобным" названием и интересной историей. Сегодня оно переживает самую темную главу своей более трехсотлетней биографии.