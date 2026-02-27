Могли назвать Эксампеем. Как еще хотели декоммунизировать Кропивницкий и что означает нынешнее название

До 1924 года город назывался Елисаветградом в честь российской императрицы

В этом году Кропивницкий будет отмечать 10-летие переименования. 14 июля 2016 года Кировоград официально стал Кропивницким, но были и другие варианты названия для этого областного центра.

Рассматривали семь вариантов названий, рассказывает "Суспільне". Все желающие могли предложить свои варианты на слушаниях в горсовете в 2015 году.

Было предложено семь вариантов:

Елисаветград (название города, которое он носил с 1775 по 1924 год)

Кропивницкий

Златополь ("Золотое поле", название указывало на аграрное значение края)

Козацкий (название должно было подчеркнуть свободолюбивый дух региона)

Благомир (нейтральное абстрактное название, в основе которого "благо" и "мир")

Эксампей (по Геродоту, Эксампей (Священные пути) — это сакральный центр Великой Скифии, который, по предположениям археологов, мог располагаться именно на территории современной Кировоградщины)

Ингульск (от названия реки Ингул, на берегах которой стоит город)

В течение года жители города обсуждали возможные новые названия. Были дискуссии в сети, круглые столы, акции в поддержку того или иного названия.

Окончательный вариант выбирали депутаты городского совета. 14 июля 2016 года 230 депутатов проголосовали за то, чтобы Кировоград назывался Кропивницким.

Город официально получил новое название, однако согласились с этим не все. Недовольные подавали иски в суд против изменения названия на Кропивницкий. Однако Верховный Суд 25 января 2021 года поставил в этом вопросе точку и закрыл производства по делу о переименовании Кировограда в Кропивницкий.

Кропивницкий

Кто такой Марко Кропивницкий

Марко Кропивницкий – украинский писатель, актер, режиссер. Ему удалось создать украинский профессиональный театр в условиях антиукраинской политики Российской империи.

В областном центре он жил, ставил спектакли и работал. В городе сохранились места, связанные с деятельностью Кропивницкого: дом, где он жил и творил, дом общественного собрания, где выступал его театр, академический музыкально-драматический театр и образовательные учреждения, имеющие его имя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Голую Пристань в Херсонской области так назвали. Название города нередко вызывает улыбку, но за ней вполне серьезная история.