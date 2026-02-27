Журналистка подыграла российской пропаганде. Правда о Майдане разрушает мифы Кремля

Случайно наткнулся в Facebook на сообщение журналистки Екатерины Коберник, в котором фактически изложена российская версия событий, произошедших в нашей стране сразу после побега Януковича и его клики.

Значительная часть современной журналистики ориентирована на хайп и псевдосенсацию. Однако, учитывая важность событий для дальнейшего развития не только истории Украины, но и всего мира, хотел бы напомнить некоторые моменты и как все было на самом деле.

Первое, о чем многие забыли: после самоустранения Януковича от исполнения обязанностей Президента у нас на определенный период образовался вакуум в системе государственного управления, в частности, в правоохранительных органах и Вооруженных Силах.

Этот факт впоследствии был установлен десятками следственных комиссий и подтвержден официальными выводами следствия.

Таким образом, когда Россия начала инспирировать в восточных областях Украины сепаратистские движения, Украина как государство почти ничего не могла им противопоставить.

Именно поэтому в этих сложнейших условиях – неуверенности, хаоса и пустого бюджета – приходилось предпринимать очень нестандартные шаги, чтобы удержать страну.

Следовательно изложенную версию со ссылкой на одного народного депутата, я оцениваю исключительно как попытку ревизии и подмены героической истории нашего государства. Больше всего поразило в тексте, что наши правоохранительные органы до деталей расследовали обстоятельства гибели каждого из павших на Майдане. Так же поражает и повторение фейка ФСБ о якобы "снайперах Майдана", который она подспудно продвигает.

На самом деле все происходило гораздо страшнее и одновременно проще – Герои Небесной Сотни были убиты так называемой "черной ротой" "Беркута". Но именно сейчас получает второе дыхание старый фейк кремлевской пропаганды: вроде бы я, как и.о. главы Администрации Президента, пытался "сохранить снайперов УГО" (в начале речь шла о "грузинских снайперах"), и потому отправил их отвоевывать здание СБУ в Донецке. Мол, это была попытка что-нибудь там скрыть.

Кроме возмущения из-за подигрывания российской пропаганде, такие выдумки ничего не вызывают.

Действительно, в марте 2014 года мы мобилизовали все ресурсы, чтобы удержать ситуацию в восточных областях.

Где-то – как в Харькове – это удалось. Где-то как в Донецке и Луганске – нет. В то же время рассказ о том, что Харьков спасли "Допа" и "Гепа", заблокировав там сепаратизм, не поддается здравому смыслу. Точку в харьковском сепаратизме поставил винницкий полк тогда еще внутренних войск "Ягуар". Под мои личные гарантии командиру полка: если военнослужащие этого подразделения не были причастны к убийствам на Майдане, за другие нарушения их не будут привлекать к уголовной ответственности.

О том, как "Ягуар" спас Харьков, достаточно доказательств, в частности видео, которые очень легко найти в сети. "Допы" и "Гепы" на них нет — зато они есть на других мероприятиях.

Так же должно было состояться и в Донецке, и в Луганске.

Я действительно санкционировал отправку сводной группы УГО в Донецк. На ее экипировку и оснащение было собрано 100 тысяч долларов. Кстати, на фото видно, что они не "голые-босые". И они действительно находились в Донецке, а затем воевали под Славянском.

За что им – честь и слава.

И если журналистка позволяет себе иронию по поводу того, что они захватили сепаратистские флаги как трофеи, то это прежде всего пренебрежение их действиями по защите государства.

Надеюсь, что если не из уважения к людям, которые в тех тяжелейших условиях восстановили управляемость в государстве, то хотя бы ради собственных стандартов представители украинской журналистики будут проверять факты. Хотя бы через Google.

История написана кровью и уже отлита в бетоне.

Дешевые попытки продвигать нарративы ФСБ в нашем информационном пространстве будут решительно отвергнуты.

Источник: пост Пашинского у Facebоok.