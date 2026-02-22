Какие цветы не забыть посеять в феврале: лайфхак "синяя клумба"

Весна вот-вот вступит в свои права, и цветоводы должны быть во всеоружии. Предлагаем посеять до конца февраля эти растения, чтобы с приходом тепла обустроить великолепную клумбу в сине-голубых освежающих тонах.

Последняя декада февраля — отличное время для посева цветов. На растущей луне все хорошо принимается, поэтому есть смысл поторопиться купить нужные семена и грунт, чтобы ваши новорожденные растения были готовы к приходу настоящего тепла.

Что можно посеять в феврале из цветов? Георгины, виола, лаванда, хризантема, сальвия, гелиотроп, петуния, львиный зев и много-много другого. Достаточно посмотреть на обратную сторону упаковки семян.

Но вместо простого перечисления цветов, мы предлагаем выбрать конкретные растения, которые будут не только долго цвести, но и сочетаться друг с другом. Согласитесь, этот эффект не всегда получается даже у опытных цветоводов.

Для "синей" клумбы вам потребуются:

флокс Друммонда сорт "Бьюти Блу" — однолетник высотой до 25 см. Великолепен на бордюрах, на переднем крае клумб, в горшках, на каменистых горках. Подходит для срезки в миниатюрные букеты.

петуния сорт "Ивнинг Сенсейшен" — уникальный сорт сине-фиолетового оттенка с чудным ароматом, который особенно выразителен в вечернее время. Побеги почти метровой длины аккуратно окутывают клумбу, закрывая пустые места и создавая ощущение ароматной подушки. А что же положим на эту "подушку"? Конечно, царицу цветов)

роза "Блю фо ю" эффектно дополнит композицию. Нежные лепестки с наивными тычинками вызывают массу положительных эмоций.

Флокс "Бьюти Блу", петуния "Ивнинг Сенсейшен" и роза "Блю фо ю" отлично смотрятся вместе

Для обустройства клумбы площадью 3-4 метра квадратных вам потребуется 20 штук флоксов, посаженных по бордюру; 10 штук петуний, следующих сразу за флоксами вглубь, а также 3 саженца розы. Вау-эффект гарантирован!

Не менее интересный вариант: роза Везалиус в объятиях петунии Тайдал Сильвер

