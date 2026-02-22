Как не упасть на льду: украинка поделилась неожиданным лайфхаком для обуви (фото)

Такой способ точно снизит риск падений

Украинцы в социальных сетях делятся лайфхаками, как защититься от падения в гололед. Есть простой способ сделать так, чтобы обувь не скользила.

Что нужно знать:

Такой пособ поможет увеличить сцепление с поверхностью

Главный элемент для этого лайфхака есть в шкафу у каждого

Для дополнительной безопасности выбирайте обувь с рельефной подошвой

В социальной сети Threads пользовательница Александра Игоревна опубликовала свой совет на зиму и на случай заледеневших дорог.

Необычный лайфхак заклюается в том, чтобы надевать носки поверх обуви, чтобы уменьшить скольжение. Ткань создает дополнительное сцепление со льдом и помогает удерживать равновесие. Автор рекомендует использовать широкие носки.

"Надевайте носки поверх обуви. Выбирайте самые широкие, чтобы налезли и те, что не жалко. Реально работает топ. Я об этом методе узнала несколько лет назад, как только стала собачницей и пока лучшего варианта не нашла", — пишет Александра.

В комментариях под постом пользователи также посоветовали использовать капроновый носок, вместо плотного.

Следует помнить, что в условиях сильного обледенения важно выбирать обувь с рельефной подошвой, двигаться небольшими шагами и по возможности обходить участки с гладким льдом.

