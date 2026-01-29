Как вырастить крепкую рассаду сладкого перца: 7 правил от агрономов

Как вырастить крепкую и здоровую рассаду сладкого перца? При какой температуре прорастают семена перца? Какой грунт нужен для болгарского перца?

Зная, как долго порой прорастают семена болгарского перца, некоторые огородники спешат посеять эту культуру еще в январе или феврале. Но для таких посевов требуется дополнительное освещение и поддержание тепла, иначе рассада будет тонкой и вытянутой. В условиях отсутствия электричества сделать это дома становится просто невозможно.

Итак, что рекомендуют агрономы-профессионалы для выращивания красивой крепкой рассады сладкого перца? Есть 7 очень важных моментов.

1. Температурный режим – ключевой фактор.

Наилучшая температура для проращивания семян перца — 28-30 градусов, при этом первые всходы появляются через 7-10 суток. Если температура будет менее 20 градусов, эти процессы замедляются и первые "петельки" вы увидите не ранее 25-30 суток.

2. Семена перца нуждаются в подготовке.

Неинкрустированные семена следует обработать регуляторами роста. Для старых или просроченных семян следует использовать регуляторы с гиббереллиновой кислотой. Также целесообразно замачивать на 15 минут в 3%-ный раствор аптечной перекиси водорода. Эти мероприятия позволят размягчить плотную оболочку семян и обеспечить быстрые равномерные всходы.

3. Предварительное проращивание.

Хороший действенный метод — прорастить семена во влажных теплых условиях, будь то ватные диски или хлопчатобумажная ткань. Как только появляются первые корешки (1-2мм), семена высаживают в грунт.

Так проращивают семена перца. Фото из открытых источников

4. Технология посева.

Семена должны находиться на глубине 1-1.5 см, а рН субстрата должен составлять 6-6.5.

5. Влажность.

Вплоть до появления всходов поверхность грунта закрывают пленкой или пластиковой крышкой для поддержания влажности на уровне 90-100%. Для недопущения появления "черной ножки" ежедневно эти посевы проветриваются.

"Черная ножка" — болезнь растений, которую вызывают паразитные грибы или бактерии. Фото: Википедия

6. Свет.

Освещение требуется сразу после появления "петелек". Причем одновременно с этим следует опустить температуру до 18-20 градусов на 3-4 дня. Это позволит избежать вытягивания рассады.

7. Инкрустированные семена (в оболочке от изготовителя).

Инкрустированные семена сеют в сухом состоянии в хорошо увлажненный субстрат.

Вот так выглядят инкрустированные семена перца

Соблюдение этих рекомендаций позволит вырастить крепкую рассаду сладкого и горького перца, и гарантировать большой и качественный урожай популярных овощей.

