В марте "новых" пенсионеров ждет сюрприз

Ранее эти выплаты не подлежали перерасчету

С 2025 года с 1 марта в Украине проводится индексация ранее назначенных пенсий. В этом году все будет так же.

Как написали в Министерстве социальной политики, семьи и единства, пенсии, оформленные в 2021-2025 годах и ранее не индексированные в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", также подлежат перерасчету в 2026 году.

Когда начало действовать это правило

Поясним, что такую практику индексации правительство расширило в 2025 году. Пенсии, назначенные в 2021-2024 годах включительно, были пересчитаны путем повышения показателя средней зарплаты на определенные коэффициенты (например, для пенсий 2021 года коэффициент составлял 1,0575; для 2022 года — 1,046; для 2023 года — 1,0345; для 2024 года — 1,023), как ранее сообщали в Пенсионном фонде.

Это стало нововведением, ведь раньше такие выплаты могли не индексировать ежегодно, особенно если пенсия была назначена не по "старым" правилам. Теперь практика перерасчета распространилась и на эти годы, чтобы уменьшить разницу в размерах пенсий, назначенных в разные годы.

В результате пенсии 2021-2024 годов уже получили перерасчет, а аналогичный подход применят и в 2026 году при индексации.

