Сколько в Украине пенсионеров: ПФУ раскрыл информацию (документ)

В Украине в начале 2026 года насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров. За последние семь лет страна потеряла более миллиона человек пенсионного возраста.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины в ответе на запрос редакции "Телеграфа". Данные получены по результатам государственного статистического наблюдения на 1 января 2026 года.

Как количество пенсионеров в Украине менялось из года в год

По сравнению с предыдущими годами, количество людей пенсионного возраста в стране постоянно уменьшается. В 2019 году пенсию получали около 11,3 миллионов украинцев. За семь лет показатель сократился более чем на миллион человек.

Динамика за последние годы выглядит так: 2020-й — 11,2 миллиона, 2021-й — 10,95 миллиона, 2022-й — 10,73 миллиона, 2023-й — 10,54 миллиона, 2024-й — 10,34 миллиона. Ежегодно количество пенсионеров уменьшалось примерно на 150-200 тысяч человек.

Основными причинами сокращения являются высокая смертность среди пожилых людей и выезд части пенсионеров за границу из-за войны. Многие пожилые украинцы вынуждены были покинуть страну вместе с семьями или самостоятельно искать более безопасное место для жизни.

