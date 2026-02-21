Россияне точно не поймут. Какое простое украинское слово имеет особое звучание и значение

Его часто используют в литературных произведениях

В украинском языке немало уникальных слов, которые не переводятся на иностранные. В частности "чеберяти".

По данным толкового словаря, это слово считается чисто украинским и означает мелкие движения ногами, иногда руками. Фактически так говорят, когда человек быстро передвигается или идет.

Часто можно услышать "чеберяти" относительно описания движения птиц, зайцев или маленьких детей. Несмотря на свое довольно странное звучание, слово не считается диалектизмом, хотя услышать его можно исключительно в разговорах или увидеть в литературных произведениях.

Примеры употребления:

Ой на горі гречка, Сидить зайчик, Він ніжками чеберяє ! (Кроп., II, 1958, 319);

! (Кроп., II, 1958, 319); Чепурна та гарна манісінька пташка по снігу ніжками чеберяє (Ів., Ліс. казки, 1954, 66);

(Ів., Ліс. казки, 1954, 66); Зайченя.. хоч і тихесенько чеберяло по землянці, але міцно било долівку цурпалком хвоста (Стельмах, Правда.., 1961, 98);

Заметим, что "чеберяти" нельзя перевести на иностранный или русский язык. Более того, даже большинство синонимов: дріботати, тюпати, дрібцювати, тоже не переводятся. Как вариант, можно использовать более простые словосочетания – идти, ходить мелкими или частыми шагами.

