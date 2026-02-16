Никогда не говорите в Германии. Какое украинское слово может навлечь беду за границей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Его звучание похоже на гитлеровский лозунг
В украинском языке немало уникальных и благозвучных слов, но некоторые из них лучше не использовать за границей. К примеру, в Германии точно не следует говорить "зітхай".
"Телеграф" расскажет почему и что может означать это слово на немецком. Заметим, что, по данным толкового словаря, "зітхати" — это делать глубокие вдох и выдох, усиленно дышать, обычно под влиянием каких-то чувств.
Само слово "зітхай" — это повелительная форма зітхати, которая встречается не так часто, но ее лучше обходить сторой в Германии. Ведь "зітхай" созвучно с нацистским поздравлением "Зиг хайль!" (Sieg Heil!)
Это приветствие раньше выкрикивали вместе с "Да здравствует Гитлер" ( "Heil Hitler!"). Известно, что Адольф Гитлер и другие вожди партии чаще всего повторяли эти слова в конце своих речей трехкратно: "Зиг… хайль! Зиг… хайль! Зиг… хайль!"
К слову, такое сходство слов заметила пользовательница Threads. В сообщении говорится: "Знаете, какое украинское слово нельзя говорить в Германии? Зітхай". В комментариях пользователи отметили, что есть еще несколько слов, которых лучше избегать, но слова похожие на нацистские приветствия действительно могут создать проблему.
Люди писали:
- Оно не так произносится, а зітхайль, но его и так уже 100 лет никто не произносит.
- Тогда позіхай.
- Это точно мне сказали, что могут человека оштрафовать, потому что это реклама фашизма.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое украинское слово невозможно перевести на другие языки.