Укр

Никогда не говорите в Германии. Какое украинское слово может навлечь беду за границей

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Флаг Германии и украинки Новость обновлена 16 февраля 2026, 09:02
Флаг Германии и украинки. Фото Коллаж "Телеграф"

Его звучание похоже на гитлеровский лозунг

В украинском языке немало уникальных и благозвучных слов, но некоторые из них лучше не использовать за границей. К примеру, в Германии точно не следует говорить "зітхай".

"Телеграф" расскажет почему и что может означать это слово на немецком. Заметим, что, по данным толкового словаря, "зітхати" — это делать глубокие вдох и выдох, усиленно дышать, обычно под влиянием каких-то чувств.

Само слово "зітхай" — это повелительная форма зітхати, которая встречается не так часто, но ее лучше обходить сторой в Германии. Ведь "зітхай" созвучно с нацистским поздравлением "Зиг хайль!" (Sieg Heil!)

Это приветствие раньше выкрикивали вместе с "Да здравствует Гитлер" ( "Heil Hitler!"). Известно, что Адольф Гитлер и другие вожди партии чаще всего повторяли эти слова в конце своих речей трехкратно: "Зиг… хайль! Зиг… хайль! Зиг… хайль!"

К слову, такое сходство слов заметила пользовательница Threads. В сообщении говорится: "Знаете, какое украинское слово нельзя говорить в Германии? Зітхай". В комментариях пользователи отметили, что есть еще несколько слов, которых лучше избегать, но слова похожие на нацистские приветствия действительно могут создать проблему.

Люди писали:

  • Оно не так произносится, а зітхайль, но его и так уже 100 лет никто не произносит.
  • Тогда позіхай.
  • Это точно мне сказали, что могут человека оштрафовать, потому что это реклама фашизма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое украинское слово невозможно перевести на другие языки.