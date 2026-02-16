Никогда не говорите в Германии. Какое украинское слово может навлечь беду за границей

Его звучание похоже на гитлеровский лозунг

В украинском языке немало уникальных и благозвучных слов, но некоторые из них лучше не использовать за границей. К примеру, в Германии точно не следует говорить "зітхай".

"Телеграф" расскажет почему и что может означать это слово на немецком. Заметим, что, по данным толкового словаря, "зітхати" — это делать глубокие вдох и выдох, усиленно дышать, обычно под влиянием каких-то чувств.

Само слово "зітхай" — это повелительная форма зітхати, которая встречается не так часто, но ее лучше обходить сторой в Германии. Ведь "зітхай" созвучно с нацистским поздравлением "Зиг хайль!" (Sieg Heil!)

Это приветствие раньше выкрикивали вместе с "Да здравствует Гитлер" ( "Heil Hitler!"). Известно, что Адольф Гитлер и другие вожди партии чаще всего повторяли эти слова в конце своих речей трехкратно: "Зиг… хайль! Зиг… хайль! Зиг… хайль!"

К слову, такое сходство слов заметила пользовательница Threads. В сообщении говорится: "Знаете, какое украинское слово нельзя говорить в Германии? Зітхай". В комментариях пользователи отметили, что есть еще несколько слов, которых лучше избегать, но слова похожие на нацистские приветствия действительно могут создать проблему.

Люди писали:

Оно не так произносится, а зітхайль, но его и так уже 100 лет никто не произносит.

Тогда позіхай.

Это точно мне сказали, что могут человека оштрафовать, потому что это реклама фашизма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое украинское слово невозможно перевести на другие языки.