Все об индексации пенсий в марте. Кому добавят более 2,5 тысяч и чего ждать другим

Объясняем, какие пенсии не повысят и какую пенсию нужно иметь, чтобы получить максимум

С 1 марта в Украине будут индексировать пенсии. Повышение этого года составляет 12,1%. Постановление еще не опубликовано, просто стало известно, какими будут максимальная и минимальная сумма индексации, а также что будет с не получавшими их пенсиями ВПЛ.

Что нужно знать:

Максимальная сумма в проекте постановления – 2 595 гривен

Не будут индексировать максимальные пенсии, специальные пенсии судей и прокуроров и выплаты, повышенные до гарантированного минимума

ВПЛ, которым выплаты приостановили, получат проиндексированные суммы после возобновления с учетом всего периода задержки.

В комментарии министра соцполитики Дениса Улютина для РБК-Украина отмечается, что минимальная сумма повышения пенсии после индексации – не менее 100 грн, тогда как максимальная – 2 595 гривен. Отметим, что размер пенсии без надбавок для получения максимального повышения должен быть более 21 тысячи гривен.

Какие пенсии не будут индексировать

получатели максимальной пенсии — 25 950 грн,

прокуроры и судьи в отставке,

выплаты уже повышены государством до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых.

Индексация для работающих пенсионеров

Работающим пенсионерам следует ожидать двух повышений. Однако не всем. Пенсия будет индексироваться на общих условиях, а вот повышение с 1 апреля осуществляется раз в два года и зависит от того, сколько стажа получил пенсионер и сколько уплатил взносов.

Что будет с пенсиями ВПЛ, которые их не получают

Тысячи пенсионеров-переселенцев остались без выплат, ведь не прошли идентификацию. Им пенсии также проиндексируют, а после возобновления выплаты ВПЛ получат всю сумму за период приостановки, в том числе добавленные деньги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сумма индексации зависит от размера пенсии без надбавок. Посмотреть данные о своей пенсии можно на веб портале Пенсионного фонда.