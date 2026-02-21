Все об индексации пенсий в марте. Кому добавят более 2,5 тысяч и чего ждать другим
Объясняем, какие пенсии не повысят и какую пенсию нужно иметь, чтобы получить максимум
С 1 марта в Украине будут индексировать пенсии. Повышение этого года составляет 12,1%. Постановление еще не опубликовано, просто стало известно, какими будут максимальная и минимальная сумма индексации, а также что будет с не получавшими их пенсиями ВПЛ.
Что нужно знать:
- Максимальная сумма в проекте постановления – 2 595 гривен
- Не будут индексировать максимальные пенсии, специальные пенсии судей и прокуроров и выплаты, повышенные до гарантированного минимума
- ВПЛ, которым выплаты приостановили, получат проиндексированные суммы после возобновления с учетом всего периода задержки.
В комментарии министра соцполитики Дениса Улютина для РБК-Украина отмечается, что минимальная сумма повышения пенсии после индексации – не менее 100 грн, тогда как максимальная – 2 595 гривен. Отметим, что размер пенсии без надбавок для получения максимального повышения должен быть более 21 тысячи гривен.
Какие пенсии не будут индексировать
- получатели максимальной пенсии — 25 950 грн,
- прокуроры и судьи в отставке,
- выплаты уже повышены государством до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых.
Индексация для работающих пенсионеров
Работающим пенсионерам следует ожидать двух повышений. Однако не всем. Пенсия будет индексироваться на общих условиях, а вот повышение с 1 апреля осуществляется раз в два года и зависит от того, сколько стажа получил пенсионер и сколько уплатил взносов.
Что будет с пенсиями ВПЛ, которые их не получают
Тысячи пенсионеров-переселенцев остались без выплат, ведь не прошли идентификацию. Им пенсии также проиндексируют, а после возобновления выплаты ВПЛ получат всю сумму за период приостановки, в том числе добавленные деньги.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что сумма индексации зависит от размера пенсии без надбавок. Посмотреть данные о своей пенсии можно на веб портале Пенсионного фонда.