Отпугнете благополучие из дома. Что можно делать в Прощеное воскресенье, а от чего нужно отказаться

Не нарушьте эти церковные каноны, чтобы провести день правильно

В это воскресенье, 22 февраля, православные верующие и греко-католики отмечают Прощеное воскресенье — один из самых эмоционально значимых дней в церковном календаре.

Этот день служит духовным мостиком к Великому посту, который напоминает о важности примирения и очищения души от старых обид. Главная цель праздника — войти в период покаяния с чистым сердцем и оставить все конфликты в прошлом.

Главные запреты: что нельзя делать 22 февраля

Чтобы не нарушить духовный смысл праздника, в этот день стоит помнить о ряде строгих ограничений:

Конфликты и злоба. Категорически запрещено ссориться, злиться, сквернословить или даже думать о ком-то плохо.

Категорически запрещено ссориться, злиться, сквернословить или даже думать о ком-то плохо. Отказ в прощении. Считается большим грехом не простить человека, который искренне просит у вас извинения.

Тяжелый труд. Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой, масштабным строительством или ремонтом.

Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой, масштабным строительством или ремонтом. Домашние дела. Согласно народным традициям, лучше отложить уборку, стирку, шитье и мытье полов — считается, что так можно "вымести" благополучие из дома.

Согласно народным традициям, лучше отложить уборку, стирку, шитье и мытье полов — считается, что так можно "вымести" благополучие из дома. Неискренность. Просить прощения "для галочки" не стоит. Покаяние и прощение должны быть осознанными и идти от сердца.

Основные традиции и обряды

Христиане в этот день стараются посетить вечернее богослужение, где совершается чин прощения. При этом обряд примирения не предполагает использования сложных слов — традиционно говорят: "Прости меня", на что принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю". В Прощеное воскресенье также принято навещать могилы близких, чтобы попросить прощения и у тех, кого уже нет рядом.

Напомним, что в последний день Масленицы разрешено употреблять молочные продукты, яйца и рыбу. Ранее мы писали, какие продукты под запретом 22 февраля.