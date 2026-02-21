Отпугнете благополучие из дома. Что можно делать в Прощеное воскресенье, а от чего нужно отказаться
Не нарушьте эти церковные каноны, чтобы провести день правильно
В это воскресенье, 22 февраля, православные верующие и греко-католики отмечают Прощеное воскресенье — один из самых эмоционально значимых дней в церковном календаре.
Этот день служит духовным мостиком к Великому посту, который напоминает о важности примирения и очищения души от старых обид. Главная цель праздника — войти в период покаяния с чистым сердцем и оставить все конфликты в прошлом.
Главные запреты: что нельзя делать 22 февраля
Чтобы не нарушить духовный смысл праздника, в этот день стоит помнить о ряде строгих ограничений:
- Конфликты и злоба. Категорически запрещено ссориться, злиться, сквернословить или даже думать о ком-то плохо.
- Отказ в прощении. Считается большим грехом не простить человека, который искренне просит у вас извинения.
- Тяжелый труд. Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой, масштабным строительством или ремонтом.
- Домашние дела. Согласно народным традициям, лучше отложить уборку, стирку, шитье и мытье полов — считается, что так можно "вымести" благополучие из дома.
- Неискренность. Просить прощения "для галочки" не стоит. Покаяние и прощение должны быть осознанными и идти от сердца.
Основные традиции и обряды
Христиане в этот день стараются посетить вечернее богослужение, где совершается чин прощения. При этом обряд примирения не предполагает использования сложных слов — традиционно говорят: "Прости меня", на что принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю". В Прощеное воскресенье также принято навещать могилы близких, чтобы попросить прощения и у тех, кого уже нет рядом.
Напомним, что в последний день Масленицы разрешено употреблять молочные продукты, яйца и рыбу. Ранее мы писали, какие продукты под запретом 22 февраля.