Аграрии жалуются. Какую угрозу полям принесла в этом году зима и снега

Зима 2025/2026 выдалась удивительно снежной. Сначала аграрии радовались этому, а сейчас жалуются и говорят о негативных последствиях.

Что нужно знать:

Во время сильных морозов снег защищает поля от морозов

С февраля обычно уже начинается работа с посевами

На некоторых участках есть угроза подтопления

Об этом Алексей Рыжков, первый заместитель главного редактора журнала "Зерно", рассказал "Телеграфу" в материале "Аграрии хватаются за голову: выжили ли озимые после морозов и снегов, и что теперь будет с хлебом".

По словам Рыжкова, нынешняя зима для аграриев была парадоксальной, ведь сначала все радовались снегу, а сейчас жалуются.

"В начале нынешней зимы немало аграриев радовалось из-за уймы снега на своих полях. Примечательно, что снежное покрывало накрыло украинские поля повсеместно", — говорит эксперт.

Он подчеркивает, что эта радость оказалась преждевременной. В прошлом году, в первой неделе февраля, многие хозяйства уже заканчивали подкормку посевов. В этом году поля до сих пор под снегом.

"Пока непонятно, когда можно будет зайти в поле, ведь снега много. Снег сделал плюс к влаге, но сделал минус по операциям", — объясняет Рыжков.

К тому же, есть еще одна угроза для полей — подтопления. Ведь когда снег начнет таять, вода может не успевать уходить в почву и собираться в низинах.

"Серьезной проблемой может быть и подтопление, и затопление, образование так называемых блюдец или небольших озер на полях. Уникально огромное количество снега, особенно если сравнить с предыдущими двумя зимами, а опыта вхождения в весну при таких условиях по большому счету — мало", — предупреждает он.

Одним из решений проблемы может стать использование шлейфовой бороны – они растягивают влагу по полю, подсушивают почву и позволяют быстро провести работы. Однако решение аграриям следует принимать быстро, потому что начало сезона уже затянулось, а весна может быть достаточно короткой.

