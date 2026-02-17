Слово из произведений Леси Украинки, которое поставит иностранцев в тупик: что оно означает

Не все украинцы знают его значение

В украинском языке немало уникальных и аутентичных слов, которые невозможно перевести на другой язык. К примеру, "бігме".

По данным толкового словаря, "бігме" — это разговорная частица, фактически диалектизм. Она используется для подтверждения чего-либо или заверения в чем-то.

Часто это слово можно услышать именно в западных областях Украины или увидеть в литературных произведениях. Считается, что "бігме" близко по значениям к восклицаниям "честное слово", "ей-богу", "действительно".

Известно, что слово происходит от древнего выражения "Бог йме" (Бог имеет/верит). Во время произношения ударение следует ставить на последнюю букву, то есть бігме́. Примеры использования:

Ей, бігме, не піду, бігме, не піду, — забормотіла та, кидаючи полохливо чорними очима на всі боки (Л. Укр., III, 1952, 676);

Ви хочете, щоб я не тільки з хати, а з світу геть зійшов? Бігме, зійду! (Л. Укр.);

Бігме, страшно простій людині на таку гору стати — звідкіль її видно, може, і з-за кордону позирають (Ю. Янов., І, 1954, 38).

Перевести "бігме" на иностранный язык или хотя бы русский не удастся, ведь это исключительно украинское слово. Аналогов ему в других языках нет. Но если все же если нужен перевод, то можно использовать синонимы "Їй Богу", "Справді" и т.д.

