Март станет их точкой взлета: каких знаков китайского гороскопа ждет судьбоносный поворот

Перед этими знаками откроются новые возможности

В начале весны у некоторых знаков китайского гороскопа будут трудности с деньгами. Другим же повезет, и их доходы могут существенно вырасти. Главное — быть внимательными и использовать возможности вовремя.

В материале India Times рассказали, для каких знаков китайского гороскопа март станет месяца взлета. Счастливчиков всего пять.

Кому из знаков китайского гороскопа повезет в марте 2026

Кролик

Март станет месяцем, когда энергия восстанавливается, а решения становятся ясными и точными. С поддержкой Огненной Лошади ваши слова и поступки приобретают вес, а окружающие начинают прислушиваться к вам. Этот месяц откроет новые возможности для личного и профессионального роста.

Коза

В марте представители этого знака китайского гороскопа будут чувствовать поддержку и помощь в трудных ситуациях. Им откроются двери через сотрудничество и партнерство. Ожидайте облегчения переговоров, карьерной поддержки от союзников, финансовых улучшений благодаря совместным проектам и эмоциональной стабильности.

Свинья

Следующий месяц принесет Свинье поток удачи и расширение возможностей. Социальная жизнь активизируется, а работа и сотрудничество будут развиваться легче. Энергия марта усилит вашу интуицию и поможет принимать решительные шаги.

Собака

В марте этот знак укрепит свое признание. Улучшится репутация на работе, восстановятся отношения, появится ясность в долгосрочном планировании, а внешнее давление снизится. Прогресс может быть постепенным, но стабильным и заметным.

Лошадь

Для Лошади март — время стратегического роста. Поскольку 2026 год ваш, цикл развития уже в полном разгаре, а следующий месяц поможет уточнить направление движения. Ожидаются более взвешенные решения, эмоциональная стабильность, снижение импульсивности и ясность долгосрочных целей. Этот месяц не про скорость, а про мудрую стратегию.

