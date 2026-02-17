Это украинское слово без смеха не скажешь: вот как оно звучит
Это слово заменяет официальный термин
Украинский язык переполнен колоритными и несколько экзотическими изречениями. К перечню таких "забытых кладов" относится слово "здибанка".
"Телеграф" расскажет, что означает это слово, и подскажет, когда и как его можно уместно употреблять. Пока молодежь активно использует заимствования из английского, стоит вспомнить аутентичные украинские соответствия, которые делают наш язык более выразительным.
Что оно означает
"Здибанка" — это синоним к словам "встреча" или "свидание". Чаще всего его используют, когда речь идет о неформальном общении в кругу близких людей: друзей, родственников или избранников сердца. Это слово излучает особый уют, тепло и отсутствие излишнего официоза.
Как использовать в речи
- "Ми з колишніми однокласниками плануємо велику здибанку в центрі міста, аби згадати шкільні роки".
- "Вибач, не можу зараз говорити, бо в мене за п’ять хвилин важлива здибанка з коханим".
Использование таких слов вместо привычных конструкций придает вашему стилю искренность и неповторимый украинский вайбу. Не бойтесь экспериментировать и возвращать к жизни такие языковые жемчужины.
