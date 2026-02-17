Это украинское слово без смеха не скажешь: вот как оно звучит

Это слово заменяет официальный термин

Украинский язык переполнен колоритными и несколько экзотическими изречениями. К перечню таких "забытых кладов" относится слово "здибанка".

"Телеграф" расскажет, что означает это слово, и подскажет, когда и как его можно уместно употреблять. Пока молодежь активно использует заимствования из английского, стоит вспомнить аутентичные украинские соответствия, которые делают наш язык более выразительным.

Что оно означает

"Здибанка" — это синоним к словам "встреча" или "свидание". Чаще всего его используют, когда речь идет о неформальном общении в кругу близких людей: друзей, родственников или избранников сердца. Это слово излучает особый уют, тепло и отсутствие излишнего официоза.

Свидание

Как использовать в речи

"Ми з колишніми однокласниками плануємо велику здибанку в центрі міста, аби згадати шкільні роки".

"Вибач, не можу зараз говорити, бо в мене за п’ять хвилин важлива здибанка з коханим".

Использование таких слов вместо привычных конструкций придает вашему стилю искренность и неповторимый украинский вайбу. Не бойтесь экспериментировать и возвращать к жизни такие языковые жемчужины.

