Его обожали советские космонавты, а КГБ проверял каждую банку: невероятная история одесского завода

Космонавты просили "добавки": как сок из Одессы стал легендой на орбите и почему его качество было делом государственного веса

Сегодня сок в картонной коробке – такая же привычная вещь, как хлеб на полке. Но когда-то это было настоящей революцией. Первый в Украине сок в Tetra Pak появился в Одессе — на заводе, который уже пережил советскую эпоху, космическую программу и распад целого государства.

Как одесский завод, начинавший с детского пюре в стеклянных баночках, стал первым в Украине, кто разлил сок в картонную упаковку, и почему советские космонавты по возвращении на Землю просили именно "одесского яблочного" — в фокусе издания "Телеграф".

Завод появился в Одессе в 1928 году – во времена, когда СССР только строил свою промышленную базу. Сначала здесь производили простые вещи: овощные и фруктовые пюре в стеклянных баночках для новорожденных. Но масштаб предприятия рос быстро.

Почему КГБ проверял каждую баночку сока с одесского завода — и это не шутка

Продукция одесского консервного завода

Уже в 1960-х годах Одесский консервный завод имени Ленина, именно так он тогда назывался, получил статус главного поставщика детского питания во всем Союзе. Его продукцию знали от Львова до Владивостока. На заводе работали научные лаборатории, где разрабатывали рецептуры соков по эталонам ГОСТа.

Процесс отбора продукции для соков и пюре

Это был не просто пищевой завод, а стратегический объект. Именно здесь, в отдельном спеццехе №4, производилось питание для советских космонавтов. Требования к нему были такие же, как для детского питания — никаких консервантов, красителей или искусственных добавок. Каждую партию проверяли представители КГБ и военного ведомства. Яблоки, ягоды, овощи отбирали вручную только идеальное сырье из экологически чистых районов Одесчины и Крыма.

Пора производства одесского завода

Главная проблема космического питания – невесомость. Любая крошка или капля жидкости в условиях орбиты может попасть в дыхательные пути или вывести из строя электронику. Поэтому одесские технологи фасовали пюре и густые соки в алюминиевые тубы, похожие на тюбики с зубной пастой. В ассортименте были яблочные, черносмородиновые и сливовые соки с мякотью, а также овощные смеси.

Процесс производства на Одесском заводе

Позже, когда продолжительность полетов увеличилась, одесские специалисты присоединились к разработке сублимационной сушки. Продукт сначала быстро замораживали, затем удаляли лед в вакууме. Космонавту нужно было просто добавить горячую воду – и он получал натуральный сок, почти неотличимый от свежего по вкусу.

Говорят, что после посадки советские космонавты часто просили именно "одесского яблочного" — он лучше помогал восстановить силы после перегрузок.

Пюре из слив во времена СССР

Завод чуть не погиб в 90-х, но выжил благодаря одному технологическому решению

Процесс производства консервации на заводе

Распад СССР ударил по заводу жестко. Госзаказ исчез, оборудование устарело, и предприятие оказалось на грани остановки. Это была судьба большинства советских гигантов.

Но в 1994 году появилась компания Vitmark-Украина. Она выкупила часть мощностей завода и приступила к полной модернизации производства. В это время в Одессе произошло то, что определило будущее всего украинского рынка соков.

Одесский завод первым в Украине стал разливать соки в асептическую упаковку Tetra Pak. Это кардинально изменило правила игры: соки теперь могли долго храниться без консервантов в привычных картонных коробках. Холодильник больше не был обязательным. Продукт становился более доступным и удобным для транспортировки.

Этот шаг и спас завод.

Белый пакет, покоривший Украину: почему минималистическая упаковка стала гениальным решением

Сок в Тетра-пак

В 2002 году на полках магазинов появился сок в необычной упаковке. Белый пакет, реалистичные изображения фруктов – и больше ничего лишнего. Никаких ярких цветов, никакого сложного дизайна. Это был "Наш сок".

Расчет оказался точным: потребитель подсознательно воспринимал простую упаковку как сигнал, что он платит за качество продукта, а не дорогую обертку. Рекламная кампания гласила, что это "тот же сок" с традициями Одесского завода детского питания. Ссылка на десятилетия опыта тоже часть этого образа.

Бренд прижился и остается узнаваемым до сих пор.

Сегодня ОЗДП – это уже не один завод, а часть крупного холдинга Vitmark. Кроме "Нашего сока" компания производит соки под брендом Jaffa и растительное молоко Vega Milk, запущенное в 2019 году как ответ на мировые потребительские тренды.

