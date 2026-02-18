Вы точно видели таких людей: кого называют обидным словом "гевал"

Это слово использовалось издавна

В украинском языке есть интересное слово, которое многие даже не слышали. Не все знают, что означает слово гевал, хотя того, кого можно так назвать, встречали все.

Как указано на сайте "Словник UA", гевал , это существительное мужского рода — большой, неповоротливый, неуклюжий человек. Это несколько пренебрежительное слово, часто употребляемое для описания человека, отличающегося физической силой, но при этом грубого или некультурного.

Также слово гевал может использоваться в значении "мужик, деревенщина". Этимология слова точно неизвестна, возможно оно было заимствован из еврейского языка. Есть подобное слово и в польском.

Слова, подобные слову "гевал" в других языках

Гевал — падежи

Примеры использования слова гевал в литературе

Щирі дитячі сльози чотирнадцятирічного гевала чимало розважали обозників (Ю. Янов., I, 1958);

чимало розважали обозників (Ю. Янов., I, 1958); В уяві склався образ здоровенного гевала , грубого і самозакоханого (Собко, Звич. життя, 1957);

, грубого і самозакоханого (Собко, Звич. життя, 1957); Може, вона пожартувала зі мною і замість неї чекатимуть на мене два дебелих гевали із беземоційними "обличчями", які потягнуть мене у якісь похмурі, невідомі міщанам печери для тортур (С. Процюк, Love story);

із беземоційними "обличчями", які потягнуть мене у якісь похмурі, невідомі міщанам печери для тортур (С. Процюк, Love story); З темряви навперейми жінці вийшов гевал у спортивній куртці (А. Кокотюха, Повернення сентиментального гангстера).

