Скидки до почти 60% в "Сильпо": на чем можно сэкономить целых 750 гривен

В магазине действуют скидки как на продукты, так и на бытовую химию

В сети супермаркетов "Сильпо" стартовали выгодные акции с максимальными скидками до почти 60%. Покупатели могут существенно сэкономить на популярных продуктах и товарах для дома.

В список самых привлекательных предложений вошли сразу двенадцать позиций. Список подготовил "Телеграф".

Среди них:

Сосиски "Мясная Гильдия" "Три поросенка" 285 г — 64,99 грн вместо 128,00 грн (экономия 63,01 грн);

— 64,99 грн вместо 128,00 грн (экономия 63,01 грн); Колбаса Salzus Висбаден 300 г — 149,00 грн вместо 244,00 грн (экономия 95,00 грн);

— 149,00 грн вместо 244,00 грн (экономия 95,00 грн); Сырники "Хуторок" 500 граммов — 99,0 грн вместо 189,0 грн (экономия 90 грн);

— 99,0 грн вместо 189,0 грн (экономия 90 грн); Сыр Bonfetto "Подольский" 100 г — 25,90 грн вместо 56,90 грн (экономия 31,00 грн);

— 25,90 грн вместо 56,90 грн (экономия 31,00 грн); Молоко "Ферма" 2,5% 900 г — 34,99 грн вместо 68,49 грн (экономия 33,50 грн);

— 34,99 грн вместо 68,49 грн (экономия 33,50 грн); Паста Nutella 825 г — 359,00 грн вместо 519,00 грн (экономия 160,00 грн);

— 359,00 грн вместо 519,00 грн (экономия 160,00 грн); Таблетки Finish Quantum All in 1 72 шт — 549,00 грн вместо 1299,00 грн (экономия 750,00 грн);

— 549,00 грн вместо 1299,00 грн (экономия 750,00 грн); Конфеты Millennium Choco Crunch 100 г — 44,99 грн вместо 82,99 грн (экономия 38,00 грн);

— 44,99 грн вместо 82,99 грн (экономия 38,00 грн); Креветки "Премия" 1 кг — 389,00 грн вместо 569,00 грн (экономия 180,00 грн);

— 389,00 грн вместо 569,00 грн (экономия 180,00 грн); Смягчитель Chante Clair 1800 мл — 269,00 грн вместо 484,00 грн (экономия 215,00 грн);

— 269,00 грн вместо 484,00 грн (экономия 215,00 грн); Оливковое масло Cirio Classico 1 л – 449,00 грн вместо 719,00 грн (экономия 270,00 грн).

– 449,00 грн вместо 719,00 грн (экономия 270,00 грн). Сыр Ферма Моцарелла 45% 180 г – 54,99 грн вместо 95,99 грн (экономия 41 грн).

Скидки в "Сільпо" на 12 популярных продуктов и товаров. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "Сильпо" распродает популярные сосиски почти за полцены.