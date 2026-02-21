Запятые были бы не лишние: интересный момент заметили в ответе Залужного советнику министра

В сообщениях на страницах авторы обычно пишут грамотнее, чем в формате быстрых ответов

Дискуссия между советником министра обороны Сергеем Бескрестновым, известным как Флеш, и экс главнокомандующим Валерием Залужным в соцсети Facebook, начавшаяся из-за вопроса по рейтингу Залужного, привлекла внимание не только темой. В комментариях также есть определенные грамматические ошибки.

В частности, Залужный перегружает предложение оборотами и время от времени не ставит запятые перед "что". Его ответу свойственна стилистическая пестрота, когда более официальный язык смешивается с разговорным в комментарии. "Пане Сергію . У цьому часі що швидко летить , незмінне лише те, що з кожним новим міністром оборони який приходив , обов’язково з’являвся або радник або заступник, який з цим "рейтингом" брався боротися . А так да . Без сумніву. Удачі і Вам .", — пишет экс главком.

У советника министра обороны аналогичные проблемы с запятыми. Также он использует кальки из русского языка – богато, даром, главком. "Як та чого тут у коментах хтось вирішив що у Залужного високий рейтинг у ЗСУ? Я наприклад не готов однозначно про щось казати. Богато хто отримав нагороди, комусь добре служилося, богато кому Главком допомог, але і багато хто штурмовав мінні поля даром, богато хто не поняв залишення главкомом армії та країни. Та й час швидко летить і багато чого змінює", — пишет Флеш.

Дискуссия между Бескрестновым и Залужным

Отметим, что в сообщениях в соцсети оба автора пишут грамотнее. Вероятно, на корректность написания могли повлиять эмоции или другие факторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Валерий Залужный дал интервью, в котором вину за провал контрнаступления в 2023 году возложил на президента Владимира Зеленского и других чиновников. По его словам, план освобождения Запорожской области не удался из-за нехватки ресурсов. Однако прямой цитаты Залужного об этом нет.