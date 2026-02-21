Росіяни точно не зрозуміють. Яке просте українське слово має особливе звучання і значення

Його часто використовують в літературних творах

В українській мові є чимало унікальних слів, які не перекладаються на іноземні. Зокрема "чеберяти".

За даними тлумачного словника, це слово вважається суто українським та означає дрібні рухи ногами, іноді руками. Фактично так кажуть, коли людина швидко пересувається або рухається.

Часто можна почути "чеберяти" стосовно опису руху птахів, зайців чи маленьких дітей. Попри своє досить дивне звучання слово не вважається діалектизмом, хоча почути його можна виключно в розмовах чи побачити в літературних творах.

Приклади вживання:

Ой на горі гречка, Сидить зайчик, Він ніжками чеберяє!

Чепурна та гарна манісінька пташка по снігу ніжками чеберяє

Зайченя.. хоч і тихесенько чеберяло по землянці, але міцно било долівку цурпалком хвоста

Зауважимо, що "чеберяти" не можна перекласти на іноземну чи російську мову. Ба більше, навіть більшість синонімів: дріботіти, тюпати, дрібцювати, теж не перекладаються. Як варіант, можна використати більш прості словосполучення — іти, ходити дрібними або частими кроками.

