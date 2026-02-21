Россия готовит новый массированный удар. Что и когда может атаковать враг

От предыдущей массированной атаки не прошло и недели

В субботу, 21 февраля, россияне проводят передислокацию четырех бортов Ту-95мс и Ту-160 на аэродромы "Оленья" и "Энгельс". Вероятно, в целях снаряжения крылатыми ракетами для очередного удара по Украине.

Что нужно знать:

Россия готовится нанести очередной удар, передислоцирует стратегическую авиацию ближе к Украине

Вероятно, главной целью враг снова выберет энергетику

Прошла массированная атака была 17 февраля

Об этом сообщают мониторинговые группы. Новый российский удар может быть уже в ближайшие дни, враг передислоцирует стратегическую авиацию ближе к границам Украины.

Стратегическая авиация РФ

О возможных ударах предупредили и в Минэнерго

Что Россия готовит новые удары, 20 февраля предупредил и первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Он добавил, что все соответствующие службы должны быть максимально готовы к следующим вызовам.

Что известно о российских аэродромах "Оленья" и "Энгельс"

"Оленья" – аэродром дальней авиации (с 2011 года), ранее – авиации Военно-морского флота РФ. Расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска. Этот аэродром Россия чаще использует для нахождения бортов Ту-95, атакующих Украину. Расстояние до северной границы Украины около 1788 км.

Аэродром Оленья на карте

"Энгельс-2" — одна из крупнейших военно-воздушных баз в России. Она расположена в Саратовской области — примерно в 900 километрах от Харьковщины. Там базируются стратегические бомбардировщики, в частности Ту-160 и Ту-95МС.

Аэродром Энгельс на карте

Когда были предыдущие массированные удары по Украине и их последствия

Прошлый массированный удар по Украине россияне совершили ночью и утром 17 февраля. Главной целью врага были энергетические объекты в разных областях. Под ударом находились 12 регионов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что комбинированный удар России был специально просчитан, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику.

Враг использовал почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в том числе баллистику. Значительное количество было сбито, но, к сожалению, были и попадания. Были ранены девять человек, в том числе – дети. Повреждения получили более десяти жилых домов и железная дорога.

В ночь на 12 февраля Россия также нанесла комбинированный массированный удар по Украине "шахедами" и баллистикой. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Павлограде, Одессе и на Харьковщине. Основной целью врага была критическая инфраструктура, в том числе энергетика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия готовит массированный удар нового типа. Что узнала разведка.