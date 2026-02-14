В Киевском метро есть самая красивая в мире станция. Как выглядит и чем особенна (фото)

Ее глубина достигает 80 м

Станция Киевского метрополитена "Золотые ворота" не раз получала звание самой красивой в мире. Ее особенностью является не только стиль вдохновленный древнерусским храмовым зодчеством, но и мозаичные панно.

"Телеграф" покажет, как выглядит станция "Золотые ворота" и расскажет о ее истории. Известно, что открылась станция в 1989 году, ее глубина достигает более 80 м.

"Золотые ворота" — это 29 станция Киевского метрополитена, расположенная на Сырецко-Печерской линии между "Лукьяновской" и "Дворцом спорта". Она также имеет переходный узел на станцию "Театральная" Святошинско-Броварской линии.

Станция метро "Золотые ворота". Фото: Википедия

Станция "Золотые ворота" на карте

Статус самой красивой станция получила за свой дизайн. Ведь в ее декоративном оформлении использованы мозаичные панно, рассказывающие об истории Киевской Руси. Две крупные композиции размещены в торцах среднего нефа; в арках, соединяющих колонны – мозаичные изображения киевских князей и древнерусских храмов. Большое внимание посетителей привлекают массивные металлические люстры, напоминающие светильники древних храмов. Полы выложены из плит темно-серого гранита.

Мозаика станции "Золотые ворота". Фото: Википедия

Кроме того, в мозаике есть изображения Архангела Михаила и Святого Георгия Змееборца. В общей сложности на станции насчитывается 38 уникальных двойных мозаик, каждая из которых имеет свое историческое значение.

Люстры станции "Золотые ворота". Фото: Википедия

Именно эти дизайнерские решения помогли станции неоднократно входить в список самых красивых станций метро. К примеру, в 2011 году издание BootsnAll включило "Золотые ворота" в список 15 лучших станций метро мира, а в 2013 году британская газета The Daily Telegraph отметила ее среди 22 самых красивых станций Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Тернополе нет метро и планировалось ли когда-нибудь его строительство.