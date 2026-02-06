Метро в Киеве имеет две секретные ветки – пассажиров туда не пускают. Где они и как выглядят (фото)

Их построили еще в 80-е годы

Киевский метрополитен имеет, по меньшей мере, две секретные ветви, которые не видят обычные пассажиры. Их используют для перегона поездов.

"Телеграф" расскажет, где в метро Киева есть тайные ветки и в чем их особенность. Заметим, что такие ветки есть также и в Харьковском метро.

Большинство метрополитенов, в том числе и в столице, имеют служебно-соединительные ветки (ССВ). Их еще называют межлинейниками или передаточными тоннелями. Спроектированы эти ветви так, чтобы с их помощью можно было переводить поезда с одной линии на другую. При этом в некоторых транспортных системах они могут быть использованы даже для пассажирских перевозок.

Как выглядит служебная линия метро в Киеве. Фото: facebook.com/spraga.info

Служебная ветвь метро в Киеве. Фото: facebook.com/spraga.info

Киевское метро имеет две межлинейные ветки, одна находится возле станции "Майдан Независимости". Они соединяют станции метро "Кловская", "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Эти ССВ используют до сих пор, хотя "Хрещатик — Майдан Независимости" спроектировали в 1977 году, а "Майдан Независимости — Печерская" в 1989 году.

Служебная ветвь метро в Киеве. Фото: facebook.com/spraga.info

Интересно, что обычно служебно-соединительные ветви являются однопутными. Двухпутные появляются после преобразования перегона в ССВ при изменении трассы линии.

Напомним, что метро в Северной Корее называют секретным. Его протяженность состоит из двух линий общей протяженностью 22,5 км и является одной из самых глубоких в мире.

