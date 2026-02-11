Это не только о блинах и варениках. Когда начинается Масленица и что нельзя делать во время празднования

Праздник Масленицы продолжается целую неделю

Масленица — это один из самых веселых и "вкусных" праздников в славянской культуре, символизирующий проводы зимы и встречу весны. Празднования продолжаются всю неделю, а сразу после них начинается Великий предпасхальный пост.

В 2026 году масленичная неделя начнется 16 февраля и завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем. "Телеграф" рассказывает о главных традициях и запретах праздника Масленицы.

Масленица 2026 — традиции праздника

Главная традиция — это угощение, веселье и походы в гости к родным. На Масленицу традиционно готовят блины и вареники с сыром. Именно на эти угощения приглашают гостей в свой дом и ходят с ними к близким.

Каждый день масленичной недели имеет свое название и ритуал. Например, в среду "Лакомка" — день, когда тещи угощают зятьев блинами, а в пятницу "Тещины вечерки" — зять приглашает тещу на ответные блины. В субботу "Золовкины посиделки" — день, когда невестки приглашают в гости родню мужа. В воскресенье отмечается "Прощеный день" — просят прощения у всех перед Великим постом.

Что нельзя делать на Масленицу?

Масленица — это неделя подготовки к Великому посту, который будет продолжаться аж до Пасхи 12 апреля. На этот период существуют определенные ограничения и запреты для верующих.

Нельзя есть мясо. Масленица — это время блинов и вареников, которую еще называют "Мясопустной неделей". В это время мясные блюда уже под запретом, зато можно рыбу, яйца и молочку.

Скандалы и ссоры. В период Масленицы категорически запрещено ругаться, скандалить, сквернословить и обижать близких. Суть праздника — в примирении и прощении.

Грусть и одиночество. Плохая примета быть на Масленицу одиноким и грустным. В это время нужно повеселиться перед Великим постом.

Неубранный дом. К Масленице нужно провести генеральную уборку в доме, чтобы проводить праздник и встретить Чистый понедельник (начало поста) в чистоте.

