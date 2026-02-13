Великий пост, Вербное воскресенье и Пасха: календарь предпасхальных святок и важных дат

Перед Пасхой отмечается ряд связанных с ней праздников

Пасха — большой религиозный праздник, который имеет подвижную дату. На дату праздника влияют три основных фактора — день весеннего равноденствия, лунный календарь и день недели.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2026 году отмечается Пасха и связанные с ней святки и важные даты. Также публикуем полный календарь пасхальных праздников.

Когда Пасха в 2026 году?

Праздник всегда отмечается после 21 марта — дня весеннего равноденствия. После этого по лунному календарю нужно дождаться первого полнолуния после равноденствия. Пасха всегда празднуется в первое воскресенье после этого полнолуния. В 2026 году праздник Пасхи будет отмечаться 12 апреля.

Календарь пасхальных праздников

22 февраля — Прощеное воскресенье

23 февраля – 11 апреля — Великий пост

5 апреля — Вербное воскресенье

6-11 апреля — Страстная неделя

11 апреля — Страстная суббота

12 апреля — Пасха

Календарь пасхальных праздников

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда китайский Новый год и что символизирует этот праздник. Его дата привязана к лунному календарю.