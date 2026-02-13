Великий пост, Вербное воскресенье и Пасха: календарь предпасхальных святок и важных дат
Перед Пасхой отмечается ряд связанных с ней праздников
Пасха — большой религиозный праздник, который имеет подвижную дату. На дату праздника влияют три основных фактора — день весеннего равноденствия, лунный календарь и день недели.
"Телеграф" рассказывает, когда в 2026 году отмечается Пасха и связанные с ней святки и важные даты. Также публикуем полный календарь пасхальных праздников.
Когда Пасха в 2026 году?
Праздник всегда отмечается после 21 марта — дня весеннего равноденствия. После этого по лунному календарю нужно дождаться первого полнолуния после равноденствия. Пасха всегда празднуется в первое воскресенье после этого полнолуния. В 2026 году праздник Пасхи будет отмечаться 12 апреля.
Календарь пасхальных праздников
- 22 февраля — Прощеное воскресенье
- 23 февраля – 11 апреля — Великий пост
- 5 апреля — Вербное воскресенье
- 6-11 апреля — Страстная неделя
- 11 апреля — Страстная суббота
- 12 апреля — Пасха
