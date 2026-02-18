Время молитв и поста: что такое Рамадан, как его отмечают и что запрещено делать

У мусульман это самый священный месяц в году

Рамадан — это девятый и самый священный месяц исламского календаря. Считается, что именно в этот месяц пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение Корана. В этот период мусульмане придерживаются поста, молятся и духовно обновляются.

"Телеграф" рассказывает, что такое Рамадан, сколько он продолжается и что запрещено делать в это время.

Что такое Рамадан и его даты?

Рамадан — это девятый месяц исламского лунного календаря, самый священный месяц для мусульман. Основная цель этого периода — очищение души, усиление богобоязненности, помощь нуждающимся и приближение к Аллаху. Заканчивается Рамадан праздником Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Каждый год даты Рамадана по лунному календарю могут меняться. В 2026 году праздник начался вечером 17 февраля, в первый день строгого поста — 18 февраля. Закончится этот священный месяц вечером 19 марта, а уже 20 марта будет большой праздник Ураза-байрам.

Фото: Getty Images

Что нельзя делать в Рамадан?

В светлое время суток (от рассвета до заката) верующим запрещено есть и пить, даже простую воду. Не разрешается курить и употреблять алкоголь. Есть строгий запрет на интимную близость. Нельзя даже пить лекарства, кроме жизненно необходимых.

Ограничения касаются не только пищи, но и образа жизни. В Рамадан запрещено сквернословить, лгать, распускать сплетни, ссориться, скандалить и совершать любые греховные поступки.

Запреты предусматривают послабления для тех, кому пост может сильно навредить. Сюда относятся дети, пожилые люди с заболеваниями, беременные и кормящие женщины, путешественники и женщины в период менструации.

У мусульман принято, что пропущенные дни поста нужно либо восполнить позже либо, если здоровье не позволяет, — накормить нуждающихся.

Фото: Getty Images

Что нужно делать в Рамадан?

Главной в этот период становится молитва. Мусульмане совершают пятикратный намаз и дополнительные молитвы. Также в этот период занимаются благотворительностью, так как Рамадан — это время щедрости.

Кроме того, в период Рамадана мусульмане читают Коран. Многие стараются прочитать всю священную книгу за эти 30 дней.

