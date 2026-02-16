Эти кошачьи села стали мемом в Украине. Где они расположены

От одного села к другого можно дойти пешком

В Украине есть два села с мемными названиями. Оба расположены в Житомирской области, названия связаны с котами.

Названия сел похожи — Малые Кошарища и Большие Кошарища. Они расположены недалеко друг от друга, на расстоянии около 2,5 км.

Мем о Больших и Малых Кошарищах

Расстояние между Большими и Малыми Кошарищами

Малые Кошарища расположены в Житомирском районе. Село входит в состав Глубочицкой сельской общины. Людей там немного — население Малых Кошарищ по данным переписи 2001 года составляет 124 человека.

Большие Кошарища рядом, в той же Глубочицкой сельской территориальной общине. Раньше село называлось просто Кошарища. Там проживает 510 человек (данные 2001 года).

Первые упоминания о Кошарище датируются 1754 годом. Оно упоминается в люстрации Киевского воеводства, село принадлежало к Коростышеву.

Несмотря на ассоциации с котиками, вероятно, названия этих сел связаны с другими животными. Слово "Кошарища" скорее всего происходит от слова "кошара", что означает овчарню или место для содержания овец.

