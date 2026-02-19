Более шести столетий истории: где в Украине есть еще одни "Чернівці"

Старинный поселок расположен на реке Мурафа

В Украине помимо знаменитого города с Черновцы, песенной столицы нашей страны, есть также и поселок с одноименным названием. В украинском языке населенный пункт звучит как "Чернівці", а в русском — Черневцы.

Что нужно знать:

Первые письменные упоминания о поселении относятся к 1393 году

В 1546 году село перешло во владение шляхтича Белого Скиндера и получило название Скиндерполь

В разных документах поселение называли по-разному: Черняховцы, Черниев, Черневцы

Поселок расположен в центральной части Украины — в Могилёв-Подольском районе Винницкой области Украины на реке Мурафа. Первые письменные упоминания о населённом пункте датируются концом XIV — первой половиной XV века.

В 1393 году великий князь литовский Витовт разрешил Василию Карачевскому основать село под названием Княжья Лука в Каменецком повете Подольской земли.

В более поздних документах встречается несколько вариантов его названия: Черняховцы, Черневцы, Черниев. Позже закрепилось название Черневцы.

Черневцы.

Далее в 1546 году поселение приобрёл брацлавский шляхтич Белый Скиндер, переименовав его в Скиндерполь.

Черневцы.

Уже в 1595 году верховный гетман и канцлер Польши Януш Замойский присоединил поселение к своим владениям, вернул ему название Черневцы и дал статус городского поселения.

Черневцы.

7 (20) ноября 1917 года поселок вошел в состав Украинской Народной Республики.

Черневцы.

По состоянию на 1 января 2013 года в посёлке проживали 2891 человек.

Черневцы.

Главные достопримечательности поселка:

Церковь-ротонда Марии Магдалены — часовня-мавзолей шляхетского рода Маньковских.

Костел святого Николая (1640 г.) фонда Станислава Конецпольского

Ротонда-мавзолей Маньковських

Костел святого Николая

