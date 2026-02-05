Из ее стен никто не смог сбежать: где находится одна из самых строгих тюрем в Украине

В этой тюрьме отбывали наказание самые опасные преступники Украины

Житомирская исправительная колония №8 является одной из старейших тюрем в Украине. За все время существования этого учреждения ни одному из его заключенных не удалось сбежать.

Главным отличительным признаком является строгий режим безопасности в этой тюрьме. "Телеграф" расскажет историю этого исправительного заведения.

Где находится учреждение

Учреждение исполнения наказаний №8 находится в Житомире. Она находится на проспекте Независимости, 172.

Какие особенности имеет тюрьма

Это пенитенциарное учреждение максимального уровня безопасности рассчитано на содержание 1323 человек. В нем отбывают наказания осужденные за умышленные особо тяжкие преступления, а также лица, переведенные из колоний среднего уровня безопасности за злостные нарушения режима, а также приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Узники здесь находятся под постоянным наблюдением. А около семидесяти камер видеонаблюдения гарантируют, что любое движение будет замечено.

Особую известность имеет крыло для 160 пожизненно осужденных. Доступ сюда строго ограничен. Чтобы попасть туда, охранники должны пройти многоуровневую систему безопасности механических и электронных замков, поэтому бегство отсюда просто невозможно.

Житомирская исправительная колония № 8. Фото Википедия

История учреждения

В конце XIX — начале XX века в этой части Житомира был ипподром. Поле которого служило для демонстрационных полетов первых самолетов.

Строительство учреждения началось в 1907 году. Место для нее было выбрано в болотистой местности на окраине города, чтобы задумавшие побег не могли сделать подкопы. Для содержания здания на зыбкой почве его возводили на опорных сваях из мореного дуба. Как и большинство казенных учреждений дореволюционного времени, тюрьма строилась по так называемому Екатерининскому проекту — в плане она выглядит буквой "Е". Но после последующих перестроек вид сверху скорее стал напоминать букву "Ж".

Один из выездов из колонии

Учреждение было построено в 1914 году и выполняло функции тюрьмы. Содержание заключенных было одиночное и групповое. В режимном корпусе учреждения насчитывалось 229 камер, предназначенных для отбывания тюремного заключения и содержания пересыльных.

Устройство исправительного учреждения

Колония занимает площадь в 3,69 гектара и разделена на две зоны: рабочую и жилую. В жилой находится СИЗО, арестный дом, камеры, карцер и другие помещения. Прогулочный двор размером около 20 м².

Учреждение одним из первых ввело платные камеры. Благодаря этому, в бюджете появились дополнительные средства.

В рабочей зоне учреждения производится тротуарная плитка, секции железобетонного забора, железобетонные люки для обустройства водопроводных и канализационных колодцев на тротуарах, другие металлические изделия.

Скандалы вокруг учреждения

В июне 2025 года, житомиряне, живущие в многоквартирных домах №97-б, №101 и №105 по ул. Михаила Грушевского пожаловались на плохое состояние воздуха. Они заявляли, что страдают от загрязнения воздуха дымом и смогом в результате выбросов, осуществляемых из-за деятельности предприятия ООО "Альтерэнерго ЛТД", расположенного на территории "Житомирского учреждения исполнения наказаний №8". Местные депутаты подготовили обращение в Министерство окружающей среды и экологическую инспекцию.

В этом же году правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже несуществующих авто для фронта военным и волонтерам. "Автодилером" оказался мужчина, отбывающий наказание за мошенничество в колонии №8. Он создавал фейковые аккаунты в соцсетях – размещал объявления о продаже и брал предоплату за несуществующие авто.

Интересные факты о тюрьме

Житомирская "Восьмерка" неофициально считается "красной" зоной. Все вопросы или проблемы заключенных решает администрация, и именно она, а не так называемые воры в законе, пользуется наивысшим авторитетом.

До 1997 года на территории учреждения приводились к исполнению смертные приговоры.

За все время существования не зафиксировано ни одного успешного случая бегства заключенных из этой тюрьмы.

Именно здесь удерживались до своей смерти известные маньяки-убийцы. Среди них, в частности, Анатолий Оноприенко с 1999 по 2013 год и Сергей Ткач с 2008 по 2018 год.

Одна из камер в колонии №8

Это учреждение известно даже за границей. Компания MAXIMUS Film GmbH для YouTube-канала Free Documentary знала о ней документальный фильм "За решеткой: Колония 8, Житомир, Украина".

