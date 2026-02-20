Во Львов мчит резкое потепление, но без погодных "сюрпризов" не обойдется
Потепление в Украине будет сопровождаться обильными осадками и неустойчивой погодой
Во Львове ожидается потепление. Всего через несколько дней столбики термометров "поползут" вверх и закрепятся на "плюсовой" температуре.
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, например, по мнению специалистов Meteofor, с 22 февраля и до конца месяца во Львов придет потепление. Воздух в это время прогреется до уровня +1+7 градусов. Однако тепло будут сопровождать осадки в виде дождя.
Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Meteo.ua. Они считают, что с 22 февраля и до конца месяца в областном центе столбики термометров могут дойти до +12 градусов. Возможны осадки в виде дождей.
Потепление в Украине
Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, развитие циклонической деятельности и активизация атмосферных фронтов принесут тепло в Украину тепло во второй декаде февраля начиная с западных и южных регионов.
Потепление будет сопровождаться обильными осадками и неустойчивой погодой. В течение второй декады месяца пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и туман. Местами возможны кратковременные гололед и туманы. Ветер усилится преимущественно с южного направления, временами до 15 – 17 м/с.
