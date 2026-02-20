С первых дней припечет, как летом: какой будет мартовская погода в Киеве

В целом март в столице будет очень теплым

Киев сейчас ждет еще одну волну сильных февральских морозов. Но уже в марте погода резко изменится. Синоптики прогнозируют аномальное тепло до +20 градусов.

Каким будет март в столице, спрогнозировали у "Rusmeteo". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Что ждать киевлянам от погоды в следующем месяце

Первые дни марта будут относительно теплыми, хотя иногда еще будут сохраняться небольшие морозы — не ниже -1 °C. В Киеве температура будет постепенно расти и уже в четверг, 5 марта, днем ожидается около +12 °C.

Однако с 6 по 9 марта температура будет аномально высокой – до +18…+20 °C днем. Ночью температура составит от +2 до +8 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями. Такое тепло для марта считается очень высоким.

Летняя погода продержится и в начале второй недели месяца. Дневная температура будет подниматься до +13…+18 °C, а ночная — до +4…+8 °C. При этом иногда возможны кратковременные дожди. Но уже с 15 марта ситуация изменится.

С 15 по 19 марта синоптики обещают ощутимое похолодание. Днем воздух прогреется до +4…+11 °C, а ночью столбики термометров могут опускаться до -4 °C. Также возможны осадки в виде снега.

Из 20 чисел март снова порадует горожан теплой погодой. Дневная температура не будет опускаться ниже +11 °C, а ночью будет в пределах +1…+8 °C. Небо будет в основном ясным или с небольшой облачностью, иногда возможны периодические дожди.

Когда будет теплее всего в Киеве в марте. Фото: Rusmeteo

