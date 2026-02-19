Днепр накроют погодные "качели": когда будет тепло

Тепло еще порадует днепрян

Погода в Днепре будет нестабильной. Синоптики предупреждают, что настоящие "погодные качели" продлятся в городе до 22 февраля.

Синоптики сайта Meteofor дали прогноз по погоде в Днепре. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Какой погоды ожидать в Днепре в ближайшее время

К концу текущей недели температурные показатели будут резко колебаться. В ближайшие дни, в частности, с 19 по 22 февраля, ожидается значительный перепад между дневной и ночной температурами. Если днем столбики термометров будут подниматься до +1…+3 градуса, то ночью город все еще будет в плену морозов. Холодной станет ночь на субботу, 21 февраля, когда температура может упасть до -9 градусов. В этот период также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Днепре

Что будет с погодой в конце февраля и начале марта

После 22 февраля ситуация начнет постепенно меняться. Несмотря на то, что "качели" никуда не исчезнут, характер погоды станет более кротким. На смену ночным морозам придет стабильная плюсовая температура или незначительный "минус".

В конце февраля и начале марта дневная температура в Днепре будет колебаться в пределах +1…+6 градусов, а наиболее теплыми станут первые недели марта, когда столбики термометров будут уверенно держаться выше нуля даже в ночное время.

Хотя город будет периодически накрывать мокрый снег с дождем, из-за плюсовой температуры днем он будет быстро таять. Главной хорошей новостью является то, что сильных морозов ниже -10 градусов в прогнозе на ближайшие недели уже не наблюдается, так что зима постепенно теряет свои позиции, уступая место ранней весной.

Погода в Днепре

