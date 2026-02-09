Март в Киеве может побить температурные ожидания: когда прогнозируют до +20

Март удивит киевлян ранним теплом

Март в Киеве обещает быть необычно теплым и переменчивым. Уже в начале месяца погода начнет меняться, а в отдельные дни температура может подняться до показателей, которые больше напоминают конец весны или даже лето.

Теплее всего будет в начале месяца, когда температура подскочит до +20 градусов. Таким прогнозом поделились в "Rusmeteo".

Прогноз погоды в марте в Киеве

По предварительным прогнозам, первый месяц весны начнется довольно прохладно — в начале марта днем ожидается около +3…+9 градусов, местами возможны облачность и дожди. Ночная температура местами может опускаться около нуля, поэтому настоящее весеннее тепло придет не сразу.

Впрочем, в конце первой декады и в начале второй погода удивит киевлян резким потеплением. Температура постепенно будет подниматься до +12…+15 градусов, а в отдельные дни может достигать даже +18…+20 градусов. Такие показатели больше похожи на конец весны или даже начало лета.

Во второй половине месяца температура будет оставаться в основном комфортной — около +11…+17 градусов, хотя иногда ночные показатели могут опускаться до — 4…-2 градусов. Местами также прогнозируется снег и дождь.

В целом март в Киеве обещает быть теплее, чем обычно, с приятными весенними днями, которые иногда будут больше напоминать летнюю погоду.

