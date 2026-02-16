Зима может задержаться? Какую погоду ждать в первый день весны

Весна пока не спешит в Украину

После непродолжительного потепления в Украину снова вернулись морозы и снегопады. Даже в первый день весны в больших городах ожидаются ночные заморозки до -5°C, осадки в виде снега или дождя с мокрым снегом.

Зима еще не сказала своего последнего слова и не собирается уступать весне. Об этом свидетельствуют данные метеорологического сервиса Weather.com.

Что нужно знать:

До весны осталось две недели

В больших городах Украины будет сохраняться зимняя погода

Холоднее всего будет в Киеве и Харькове

Киев

Согласно данным синоптиков, в воскресенье, 1 марта, в столице Украины ожидаются осадки в виде снега. Температура ночью опустится до -5°C, а днем термометры покажут -1°C. Влажность воздуха будет достигать 42%.

Погода в Киеве 1 марта 2026 года

Харьков

В Харькове в первый день весны ожидается облачная погода, без осадков. Ночью температура опустится до -5°C, а днем потеплеет до +1°C. Влажность воздуха составит 24%.

Погода в Харькове 1 марта 2026 года

Львов

Во Львове 1 марта ожидается облачная погода, без осадков. Ночью термометры покажут -3°C, а днем — +3°C. Влажность воздуха также составит 24%.

Погода во Львове 1 марта 2026 года

Днепр

В Днепр первый день весны придет с небольшим снегом. Ночью столбики термометров покажут -4°C, а днем поднимутся до +2°C. Влажность воздуха — 34%.

Погода в Днепре 1 марта 2026 года

Одесса

В Одессе 1 марта ожидается дождь, который может смениться мокрым снегом. Ночью температура опустится до -1°C, а днем воздух прогреется до +3°C. Влажность воздуха будет достигать 39%.

Погода в Одессе 1 марта 2026 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, где ожидается самая плохая погода в ближайшие дни в Украине. Некоторые области столкнутся со снегопадами, ливнями и волной морозов.