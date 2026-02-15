Похолодание усилится: какая будет погода в Киеве на следующей неделе
До 22 февраля "плюсовой" температуры в Киеве не предвидится
На следующей неделе в Киеве ожидается значительное похолодание и периодические осадки в виде снега. Морозы обещают быть не столь суровыми, как это ранее прогнозировалось.
Самым холодным периодом прогнозируется понедельник-четверг, когда температура ночью не поднимется выше -10 градусов. Об этом сообщили в Sinoptik.
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 февраля, температура воздуха ночью будет составлять примерно до -10 °C, а днем -3 °C. Ночью и утром будет идти снег. Уже во вторник, 17 февраля, морозы усилятся — ночью будет до -14 °C, днем около -7 °C. Без осадков.
В среду и четверг, 18 и 19 февраля, холодная погода сохранится. Ночью температура будет колебаться от -11 °C до -10 °C, а днем от -7 °C до -1 °C. Местами снова будет идти снег.
В конце рабочей недели, 20 февраля, станет немного теплее: ночью будет около -6 °C, днем примерно -2 °C. В выходные существенного потепления не прогнозируют — температура ночью будет держаться на уровне -9 °C, днем от -3 °C до -2 °C.
В "Meteofor" дали практически похожий прогноз.
В течение понедельника-четверга температура ночью опустится до максимальных -13 °C, а днем будет колебаться от -7 до -1 °C. Местами возможны осадки в виде снега.
Позже, с пятницы по воскресенье, морозы ослабеют. Ночью показатели на термометрах не упадут ниже -6 °C, а днем не поднимутся выше 0.
В то же время, 16, 19 и 22 февраля ожидаются сильные порывы ветра до 12 м/с.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине ожидается самая плохая погода в ближайшие дни.