Похолодание усилится: какая будет погода в Киеве на следующей неделе

До 22 февраля "плюсовой" температуры в Киеве не предвидится

На следующей неделе в Киеве ожидается значительное похолодание и периодические осадки в виде снега. Морозы обещают быть не столь суровыми, как это ранее прогнозировалось.

Самым холодным периодом прогнозируется понедельник-четверг, когда температура ночью не поднимется выше -10 градусов. Об этом сообщили в Sinoptik.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 февраля, температура воздуха ночью будет составлять примерно до -10 °C, а днем -3 °C. Ночью и утром будет идти снег. Уже во вторник, 17 февраля, морозы усилятся — ночью будет до -14 °C, днем около -7 °C. Без осадков.

В среду и четверг, 18 и 19 февраля, холодная погода сохранится. Ночью температура будет колебаться от -11 °C до -10 °C, а днем от -7 °C до -1 °C. Местами снова будет идти снег.

В конце рабочей недели, 20 февраля, станет немного теплее: ночью будет около -6 °C, днем примерно -2 °C. В выходные существенного потепления не прогнозируют — температура ночью будет держаться на уровне -9 °C, днем от -3 °C до -2 °C.

Прогноз погоды на неделю в столице Украины. Фото: скриншот из Sinoptik

В "Meteofor" дали практически похожий прогноз.

В течение понедельника-четверга температура ночью опустится до максимальных -13 °C, а днем будет колебаться от -7 до -1 °C. Местами возможны осадки в виде снега.

Позже, с пятницы по воскресенье, морозы ослабеют. Ночью показатели на термометрах не упадут ниже -6 °C, а днем не поднимутся выше 0.

В то же время, 16, 19 и 22 февраля ожидаются сильные порывы ветра до 12 м/с.

Когда столице готовиться к сильным морозам на следующей неделе. Фото: скриншот с Meteofor

