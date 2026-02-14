Снегопады, ливни и волна морозов. Где ожидается самая худшая погода в ближайшие дни

В некоторых регионах объявили первый уровень опасности

Украину ждут сложные погодные условия 15-16 февраля. Большинство областей накроет снегопад, ливень и морозы, что будет способствовать усложнению движения транспорта и гололеду.

Как сообщили в ГСЧС, опасная погода будет держаться почти двое суток и коснется подавляющего большинства регионов. Укргидрометцентр уже объявил в некоторых областях первый уровень опасности на 15-16 февраля.

Погода 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, спасатели предупредили о сложных погодных условиях в западных, северных, Черкасской и Полтавской областях. Здесь ожидается значительный снегопад, мокрый снег, его налипание и гололед на дорогах.

Погода в Украине 15 февраля. Данные: Укргидрометцентр

По данным Ventusky, северные, западные и центральные области ожидает сильный снегопад до 8 мм. Остальные регионы накроет сильный дождь. В условиях понижения температуры до -4 градусов, а иногда 0 градусов, ожидается сильный гололед. Местами возможен даже замерзающий дождь.

Карта осадков в Украине 15 февраля. Данные: Ventusky

"15 февраля днем в западных и северных областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололед; в Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег; на юге и юго-западе страны ночью и утром туман, видимость 200-500 м, (І уровень опасности, желтый)", — сообщает Укргидрометцентр.

Области с 1 уровнем опасности 15 февраля

Погода 16 февраля

В понедельник ночью в Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается сильный снег, в Сумской области с дождем, в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительные осадки преимущественно в виде дождя.

Области с 1 уровнем опасности 16 февраля

По прогнозам синоптиков, мороз в этот день усилится и накроет большинство регионов. Ожидается от -10 градусов на западе, севере и частично в центре Украины, лишь на юге в течение дня будет устойчивый "плюс", который ночью достигнет -5 градусов.

Карта осадков в Украине 16 февраля. Данные: Ventusky

Погода в Украине 16 февраля. Данные: Укргидрометцентр

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменится погода в Киеве в ближайшие дни.