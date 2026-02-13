Украину скуют морозы до -18: зима резко возвращается уже скоро

От оттепели до сильного минуса — какие области замерзнут первыми

Зима возвращается – уже с понедельника в Украине снова сильные морозы. Некоторые территории похолодания накроют еще в ночь на воскресенье.

Что нужно знать:

В ночь на 17 февраля температура на западе и севере может опуститься до -18 градусов

Часть востока и юго-востока пока сохранят плюсовые значения

Холоднее всего прогнозируют в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях

Об этом OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что морозы ночью будут очень сильными. В понедельник ночью в западных, северных областях и Винницкой области ожидается от -8 до -14 градусов мороза. Другие территории теплее -1 до -7. Мороз продвигается медленно, так что на юго-востоке и востоке может быть плюсовая температура до +5.

Слова синоптика лучше всего иллюстрирует карта погоды Ventusky. На 16 февраля видно, как продвигается холодный фронт по Украине. Когда в Днепре ожидается еще 6 градусов, во Львове будет уже -10. В Киеве обещают -8 градусов, в Харькове — +4, в Одессе — 0.

Погода в Украине 16 февраля

Вторник, 17 февраля: как изменится погода

Ясно, но морозно прогнозирует Птуха во вторник. На западе, севере и Винницкой ночные морозы опустятся до -12 до 18 градусов, днем температура достигнет от -5 до -11 градусов. Другая часть Украины будет в основном мерзнуть меньше. Ночью ожидается от -4 до -10, днем от -1 до -7 градусов. Юг ночь проведет с морозами, однако днем возможно повышение до +2. Теплее всего в Крыму — до +6.

Укргидрометцентр на сайте прогнозирует похожую картину. Холоднее всего должно быть ночью на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине — там столбик термометра опустится ниже -15 градусов. Днем будет гораздо теплее. Теплыми областями станут Запорожская, Херсонская и Крым. Там днем 0 — +2, а ночью до -4 мороза, в Крыму ожидается выше нуля.

Погода в Украине 17 февраля

Прогноз погоды в Киеве, Львове и Харькове

Как будут продвигаться морозы по Украине можно увидеть и на отдельных прогнозах для каждого города. Во Львов и Киев морозы придут первыми, правда, в западном городе продлятся не так долго. Уже со среды минимальные температуры будут не столь низкими. В Киеве же спада морозов стоит ждать ближе к пятнице.

Прогноз погоды в Львове на неделю

Прогноз погоды в Киеве на неделю

В Харькове погода приготовила неприятный сюрприз. После влажных выходных с осадками город скуют морозы на несколько дней. Резкое понижение температуры ожидается в понедельник.

Прогноз погоды в Харькове на неделю

Ранее "Телеграф" рассказывал, что конец недели до 15 февраля в Одессе ожидается влажным. После дожди сменятся снегом и морозами.