Мороз, оттепель и осадки: какая будет погода в Полтавской области до конца февраля

Морозы в основном будут ночью

В Кременчуге до конца февраля ожидается облачная погода одновременно с морозами, потеплением и осадками. В этот период температура на термометрах не опустится ниже -8 градусов.

По прогнозам, теплее всего будет в конце месяца, когда воздух прогреется до +7 градусов. Подробнее о погоде написали "Погода.Мета".

В понедельник, 16 февраля, будет относительно тепло. Днем воздух прогреется до +6 °C, ночью температура снизится до -4 °C. Но во вторник, 17 февраля, станет прохладнее, ведь днем будет около 0°C, а ночью до -5°C.

Однако среда, 18 февраля, снова принесет кратковременное потепление — до +6 ° C днем и -3 ° C ночью.

В четверг, 19 февраля, дневная температура в очередной раз опустится до +2 °C, а ночью до -5 °C. Хотя пятница, 20 февраля, будет немного теплее — до +5 ° C днем и -1 ° C ночью.

В течение выходных синоптическая ситуация почти не изменится. 21-22 февраля прогнозируется -3…+2 градуса в течение суток.

Какая будет погода на Полтавщине. Фото: Погода.

Новая неделя начнется умеренным теплом: в понедельник, 23 февраля, прогнозируют +4 градуса днем и -2 градуса ночью. Во вторник, 24 февраля, дневная температура зафиксируется на той же отметке, а ночная повысится до +1 °C. Возможны осадки в виде дождя.

Самым холодным днем станет среда, 25 февраля. Днем предполагается около -3 °C, а ночью мороз усилится до -8 °C. Синоптики также предупреждают о вероятном снеге. В четверг, 26 февраля, сохранится прохладная погода — до -2 градусов днем и -5 градусов ночью.

В конце периода ожидается ощутимое потепление. В пятницу-субботу, 27-28 февраля, столбики термометров поднимутся до +4…+7 °C днем и +1…4 °C ночью. Иногда будут идти дожди.

